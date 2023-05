A PEÇA PARA DOIS ATORES is Now Playing at Teatro da Trindade

Os pés estão assentes no folclore arménio, mas os ouvidos abrem-se às músicas que o vento traz do resto do mundo, dos sons dos Bálcãs ao maloya de Reunião, do reggae jamaicano ao jazz universal. É um projeto a dois, criado em 2019. Ela, Jacqueline Baghdasaryan, tem ascendência arménia e bielorrussa.