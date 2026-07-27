ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL JUVENIL BICENTENARIO: LAS NUEVE SINFONÍAS DE BEETHOVEN Will Come to Gran Teatro Nacional

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La Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil Bicentenario del Perú presenta la última entrega del ciclo Las nueve sinfonías de Beethoven, bajo la dirección artística de Pablo Sabat y con la participación del Coro Filarmónico Roraima, dirigido por Luis Raúl Zavaleta.

Como gran cierre de este ambicioso recorrido por el universo sinfónico beethoveniano, el público podrá disfrutar de la majestuosa Sinfonía n.º 9 en re menor, Op. 125, de Ludwig van Beethoven, una de las obras más trascendentales y celebradas de la música universal. El programa incluirá además Amazonía, del compositor peruano Roberto Ángeles.

REPERTORIO

Ludwig van Beethoven

Sinfonía n.º 9 en re menor, Op. 125

Roberto Ángeles

Amazonía

Reseña de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil Bicentenario

La Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil Bicentenario se fundó en 2003 con el objetivo de brindar a los jóvenes músicos del país las herramientas necesarias para desarrollar sus capacidades y talentos. De este modo, cumple dos de sus principales objetivos: difundir la música académica en la sociedad peruana y contribuir a la formación y profesionalización de las nuevas generaciones de artistas.

En más de veinte años de trayectoria, la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil Bicentenario se ha consolidado como una de las principales agrupaciones sinfónicas del país.

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