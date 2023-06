Coro Nacional de Niños: Solo Queen Comes to Gran Teatro Nacional

La prodigiosa voz de Freddie Mercury es replicada en más de 100 niños y niñas sobre el escenario del Gran Teatro Nacional. Vuelve la exitosa producción “Solo Queen” a cargo del Coro Nacional de Niños del Perú bajo la dirección artística de la maestra Mónica Canales, un homenaje musical a la legendaria banda británica donde el público disfrutará de reconocidos temas como “Bohemian Rhapsody”, “Radio Ga Ga”, “We will rock you”, “I want to break free”, entre otros. Con la participación especial de la banda Chaivers y el solista Mariano Gardella.

ENTRADAS:

A la venta en Joinnus

Boletería: martes y jueves de 2 a 9 p.m.

PROGRAMA:

I

The show must go on

Crazy little thing called love

Love of my life

Killer Queen

Save me

Under pressure

Another one bites the dust

Somebody to love

Bohemian Rhapsody

II

Flash

Radio Ga Ga

We will rock you

Friends will be friends

You're my best friend

I want to break free

Don't stop me now

We are the champions



MÁS INFORMACIÓN: