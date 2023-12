Clasicos de Navidad comes to Gran Teatro Nacional this week. The performance is set for Friday, 22 December 2023.

El Coro Nacional y la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú presentan una nueva edición presencial de su tradicional espectáculo de fiestas de fin de año: Clásicos de Navidad.

Esta propuesta artística sinfónica-coral representa un ambiente de reflexión, amistad y reconocimiento de nuestra identidad, junto a un repertorio navideño peruano, sumado a los clásicos villancicos y piezas barrocas, con los cuales el público podrá ser testigo de una producción de gran formato cargada de música, herramientas audiovisuales, color y costumbres que hasta la fecha se mantienen vigentes.

Bajo la dirección del maestro Carlos Johnson.