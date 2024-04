La Orquesta De Cámara De Bellas Artes Compartirá El Esplendor De Britten

Enter Your Email to Unlock This Article



La Orquesta de Cámara de Bellas Artes (OCBA) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) presentará el Esplendor de Britten, bajo la dirección huésped de Iván López Reynoso y el tenor mexicano Edgar Villalva como solista invitado, el jueves 11 de abril en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes a las 20:00 h, y el domingo 14 de abril en el Auditorio Silvestre Revueltas del Conservatorio Nacional de Música a las 12:00 h, con entrada libre.

El repertorio programado para este concierto titulado Esplendor de Britten es: Impresión nocturna, del compositor argentino Andrés Gaos, y Las iluminaciones, con la interpretación especial del tenor Edgar Villalba, y Variaciones sobre un tema de Frank Bridge, ambas de Benjamin Britten.

Motivado por la poesía de Arthur Rimbaud, Benjamin Britten trabajó una música basada en Les Illuminations, creación literaria del poeta francés. El autor británico compuso una obra para cuerdas y voz que fue estrenada en 1940.

En 1937, Benjamin Britten compuso su obra Variaciones sobre un tema de Frank Bridge, en homenaje a quien en su juventud fue su maestro. Esta pieza lo dio a conocer internacionalmente.

Andrés Gaos, compositor y violinista hispano-argentino, compuso su Impresión nocturna para la Exposición Internacional de París en 1937, donde fue estrenada en la Sala Gaveau, con el propio Gaos al frente de la Orquesta Lamoureux.

Acerca de Iván López Reynoso, en agosto de 2014 realizó su debut internacional en el prestigiado Rossini Opera Festival de Pesaro, Italia, concertando la ópera El viaje a Reims, de Rossini. Con ello se convirtió en el primer mexicano en dirigir en dicho festival. En diciembre de 2020 fue nombrado director artístico de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes y desde 2018 se desempeña como principal director invitado de la Oviedo Filarmonía.

Por su parte, Edgar Villalva ha recibido diversos premios y reconocimientos en los concursos Carlo Morelli, Fanny Anitúa y Ópera de San Miguel, así como en el Concurso Internacional de Canto Lírico en Perú. Formó parte del Estudio de la Ópera de Bellas Artes durante los años 2017 y 2018. Perteneció a la primera generación del MOS (México Ópera Studio). Desde 2022 es integrante del Coro de la Ópera de Bellas Artes. A partir de ese mismo año colabora con la compañía Ópera: Nuestra Herencia Olvidada, que se encarga de difundir obras de autores mexicanos de manera nacional e internacional. Recientemente realizó su debut en el Teatro Municipal de Santiago de Chile con la ópera Il Viaggio a Reims, bajo la batuta de Paolo Bortolameolli, con la famosa puesta escénica de Emilio Sagi.

