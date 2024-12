La Escuela De Artesanías Presenta La Muestra Regresar A Cardumen, De Daniel González Gil

La Escuela de Artesanías, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), presenta: Regresar a Cardumen, de Daniel González Gil, una exposición que invita a la reflexión sobre la práctica artesanal contemporánea a través del uso de materiales de reciclaje.

La muestra estará abierta al público hasta el 13 de diciembre, de lunes a viernes, en horarios de 10 a 14 h y de 16 a 18 h, en la Galería 2 de la Escuela de Artesanías, ubicada en la calle Xocongo Núm. 138, colonia Tránsito.

Regresar a Cardumen explora la creación artesanal utilizando materiales en desuso, como botellas de vidrio y fragmentos de vidrio industrial. A través de la técnica artesanal y la inventiva del artista, estos materiales se transforman en objetos estéticos y utilitarios que reintroducen el concepto de lo reciclado en el orden de las cosas.

El curador de la muestra, Máximo González, señala que esta exposición es el resultado de una investigación sobre la creación artístico-artesanal, enfocándose en los residuos industriales y tecnológicos que caracterizan a la sociedad contemporánea.

Daniel González Gil -egresado del Taller de Vitrales, y de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda- comentó que toma el concepto de cardumen como un conjunto de criaturas marinas que conforman comunidades en movimiento. Así, el cardumen sirve de hilo conductor para abordar el hecho de que la comunidad, conjunto o grupo de entes, crea una fuerza mayor sobre lo individualista y ayuda a enriquecer por distintas vías la fuerza trashumante de la colectividad.

En la exhibición se aprecian Peces anclados con tornillos de metal, de formas coralinas que conforman la idea de un jardín marino, una medusa vidriosa con cortes precisos, botellas vacías coronadas con formas fitomórficas que constituyen la frase “se hace lo que se puede con lo que se tiene”.

“Estas manifestaciones artísticas sostienen una postura política, filosófica, ambiental y de reflexión sobre la idea del Cardumen como un grupo colectivo, pero también de lo estético de los residuos que bien logran reciclarse, exponiendo una forma novedosa, innovadora y profunda del concepto de la escultura”, afirmó González Gil, quien ofrecerá una visita guiada por la muestra el 10 de diciembre a las 11 h.

