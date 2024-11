Exitoso Debut De La Violista Mexicana Dana Zemtsov Con La Orquesta Sinfónica Nacional

La joven violista mexicana Dana Zemtsov tuvo un exitoso debut por partida doble: con la Orquesta Sinfónica Nacional y en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, luego de haberse presentado en recintos como el Royal Concertgebouw de Ámsterdam, la Filarmónica de San Petersburgo, la Ópera de Tel Aviv y el Carnegie Hall de Nueva York.

La artista mexicana, considerada entre las más destacadas de su generación por su ya larga trayectoria internacional, fue invitada por la agrupación para hacerse cargo de una larga y muy aplaudida participación como solista en la interpretación del Concierto para viola, Op. póstumo, de Béla Bartók (1881-1945).

Ello sucedió la noche del viernes 15 de noviembre durante el programa Vida e inmortalidad de la Segunda Temporada 2024 - Diálogos de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN), que se llevó a cabo bajo la dirección del titular de la agrupación, Ludwig Carrasco.

Dana Zemtsov, quien en 2022 grabó el disco Dutch Hidden Gems con la Phion Orchestra y la pianista Anna Fedorova, al agradecer el cálido recibimiento que le dio el público, dijo sentirse honrada y agradecida de estar por primera vez en el Palacio de Bellas Artes --recinto que frecuentaba cuando era una niña.

Mencionó otra grabación más reciente que --comentó-- incluye una serie de arreglos para viola y violonchelo de música popular latinoamericana, una de cuyas piezas, la popular Sin ti, del trío Los Panchos, ofreció como encore ante el beneplácito del público.

Organizados por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la OSN y de la Coordinación Nacional de Música y Ópera, tanto la temporada como el programa incluyó la interpretación de Elegía, de la compositora mexicana Gabriela Ortiz (1964) para celebrar de esta manera su 60 aniversario de natalicio.

Con una orquesta reducida a piano, flauta, violín, viola, violonchelo, contrabajo, arpa y tres percusiones, la obra de la compositora mexicana contó con la participación de cuatro de las más destacadas sopranos del panorama de la música en México: Daniela Rico, Penélope Luna, Ekaterina Tikonchouk e Itia Dominguez, integrantes de Solistas Ensamble del INBAL.

Posteriormente, la agrupación que dirige el maestro Ludwig Carrasco recibió como invitados a la totalidad de los y las cantantes que integran el grupo Solistas Ensamble del INBAL, quienes tomaron parte en la interpretación vocal de una de las piezas más versionadas de la literatura litúrgica: el Salmo 150, en la óptica y sensibilidad del compositor belga César Franck (1822-1890), con la dirección coral del maestro Christian Gohmer, titular del ensamble vocal.

Las obras y sus solistas invitados ganaron el aplauso generoso del público que se dio cita en forma abundante, de tal forma que la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes nuevamente se vio colmada por los asistentes.

Pero el público recibiría aún una obra que terminó por enriquecer su gusto y dejar una extraña, pero deliciosa sensación de felicidad que hace al cuerpo moverse en los asientos: la Sinfonía núm. 7, Op. 92 en La mayor, de Ludwig van Beethoven (1770-1827), "probablemente la más bella de las sinfonías de Beethoven", dice la crítica especializada.

En el programa de mano se recuerda lo escritor por Richard Wagner a propósito de esta obra, 40 años después de su estreno: "La Séptima sinfonía de Beethoven es la alegría que, con una omnipotencia orgiástica, nos lleva a través de todos los espacios de la naturaleza, de todas las corrientes y los océanos de la vida, dando voces de alegría y consciencia, por donde caminamos al ritmo audaz de esta danza humana de las esferas. Esta sinfonía es la apoteosis de la danza, la mejor realización de los movimientos corporales en forma ideal".

El programa Vida e inmortalidad de la Segunda Temporada 2024 - Diálogos de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN), tendrá una segunda oportunidad de disfrutarse este domingo 17 de noviembre a las 12:15 h en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.

Comments

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Learn More