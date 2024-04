El Inbal Reconoce Plan De Estudios Del Cecam Y Crean Nuevo Modelo Pedagógico En Música Tradicional De Oaxaca

Enter Your Email to Unlock This Article



El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), instancia de la Secretaría de Cultura federal, en un trabajo conjunto con el Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mixe (Cecamdec, AC), diseñó un nuevo plan de estudios que reconoce como Técnico Profesional en Música Tradicional a quienes se forman en este emblemático espacio educativo y que proceden de diversas comunidades indígenas de Oaxaca, Puebla, Veracruz y la Ciudad de México.

Así, a través de la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), en diálogo con su personal directivo y docente, se impulsa el fortalecimiento académico de este Centro que, a 47 años de su creación en 1977, se destaca como un espacio formativo que aporta educación musical a niñas, niños y jóvenes desde los 7 años de edad.

Enclavado en la zona de la Sierra Mixe, el Cecam forma, con igualdad de género, a ejecutantes en metales e instrumentos de aliento, comprometidos con su entorno comunitario en su sede ubicada en el municipio de Santa María Tlahuitoltepec.

En una festiva ceremonia, la directora general del Inbal, Lucina Jiménez López, acompañada por el presidente municipal por sistema de usos y costumbres, Ambrocio Díaz Cardozo, entregó los reconocimientos a Mauro Jiménez Delgado, Antonio Martínez Gómez, Omar Gallardo Torrez, Marina Vásquez Cardozo, Ofelia Orozco Pérez, Hugo Guzmán Antonio, Tonatiuh González Solís, María del Carmen Vásquez, quienes contribuyeron a la formulación del nuevo plan de estudios, junto con personal de la Sgeia.

Asimismo, anunció que con este acuerdo “se abre la posibilidad de que el Cecam no solo tenga un diálogo de reciprocidad con el Conservatorio Nacional de Música, con la Escuela Superior de Música, sino también para el intercambio de maestros y maestras que puedan colaborar con música a nivel de repertorio y una colaboración formativa con músicos integrantes de las orquestas de Bellas Artes”.

La titular del Inbal al dirigir su mensaje a la comunidad estudiantil del Cecam expresó: “Lo que ustedes hacen, aprendiendo música, también conmueve y también asombra al mundo, porque la música, al final de cuentas, da asiento a la raíz, y eleva la posibilidad de creación al universo. Porque la música no tiene fronteras, porque nace aquí, en Tlahuitoltepec, con esta pasión y con este amor que ustedes les dedican, pero al mismo tiempo nos va nutriendo con esta experiencia de vida”.

Igualmente, la titular del Inbal recorrió los lugares donde ensayan parte de las orquestas de las agencias y el municipio, ya que se apoyará la formación y especialización de los y las directoras de dichas orquestas.

Acompañada por la subdirectora general de Educación e Investigación Artísticas, Mónica Hernández Riquelme, y de Luis Montes Serrano, director de Asuntos Académicos de la Sgeia, así como el director del Cedart “Miguel Cabrera” de Oaxaca, Pedro Castellanos Lemus, resaltó que “existe un compromiso para que, en su momento, podamos hacer que esta magnífica Banda Oficial del Cecam trabaje con alguna agrupación del Inbal para presentar un programa artístico en el Palacio de Bellas Artes, y que será parte del fortalecimiento de este diálogo”.

Asimismo, reiteró su compromiso para continuar trabajando con la directora Ofelia Orozco Pérez “para que esta etapa del Cecam tenga una fuerza tremenda y sea siempre en beneficio de quienes deciden que la música sea parte de su vida”.

Por su parte, Ofelia Orozco Pérez agradeció a la titular del Instituto su acompañamiento, y afirmó que “este convenio nos abre nuevas puertas para trabajar en coordinación con el Inbal para ofrecer también a los jóvenes una mejor educación musical en el Cecam, el cual continuará siendo comunitario”.

En la ceremonia, la Banda Filarmónica Oficial del Cecam ofreció un concierto en el que interpretó Nabucco, de Giuseppe Verdi, y la obertura de Caballería ligera, de Franz von Suppé, bajo la batuta del maestro Rubén Vásquez Núñez, para celebrar la colaboración que fortalece los programas académicos en música que se ofrecen actualmente a unos 80 estudiantes de diversas comunidades a nivel regional y nacional.

A la ceremonia también asistieron el presidente municipal como testigo de honor; además de Omar Gallardo Torres, presidente del Consejo Directivo del Cecam.

Con este convenio el Inbal, a través de la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas colaborará con el Cecam para instrumentar, por medio del Conservatorio Nacional de Música, el Plan de estudios, lo que permitirá fortalecer las tradiciones y educación musical en este estado, y en particular a esta región de Santa María Tlahuitoltepec que sobresale por su considerable número de bandas de música de viento.

El convenio establece la colaboración del Instituto en el diseño y desarrollo de un modelo educativo flexible y profesionalizante, a través de los planes y programas de estudios para el bachillerato y licenciatura en música tradicional de Oaxaca, así como el acompañamiento y la revisión pedagógica y académica de dicho plan.

El Plan de estudios que desarrollará el Cecam contará con el apoyo del CNM para ofrecer un nivel técnico, brindar orientaciones sobre lineamientos normativos para el ingreso, permanencia y egreso de estudiantes, así como para la organización y administración escolar, expedir a las y los estudiantes del Cecam el certificado de estudios o el título que los acredite como Técnicos profesionales en música tradicional de Oaxaca, entre otras acciones.

Por su parte, el Cecam acordó mantener la estructura necesaria para la operación del modelo educativo del bachillerato y la licenciatura en música tradicional de Oaxaca, en lo relativo a personal directivo, administrativo, manual, planta docente y el que se determine conforme a su propia normatividad, además de garantizar el sostenimiento financiero del modelo educativo para el bachillerato y la licenciatura de este modelo educativo, principalmente.

Cabe precisar que el Cecam tiene como objetivos impartir educación musical en el nivel inicial, medio, superior, a fin de formar profesionales, especialistas e investigadores capaces de afrontar las demandas que le plantee la sociedad en general; rescatar, conservar fortalecer y difundir la música en las bandas filarmónicas a través de la capacitación y formación de los niños e indígenas; la formación y perfeccionamiento de bandas de música en diferentes comunidades indígenas del estado y país, así como la promoción y fomento educativo, cultural y artístico,

