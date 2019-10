El espectáculo de JESUCRISTO SUPERESTRELLA abre nuevas fechas para Ciudad de México

En BWW México hemos estado al tanto, y compartido con ustedes, sobre la llegada a nuestro país en este 2019 del espectáculo JESUCRISTO SÚPER ESTRELLA, bajo la producción de Gou Producciones, por acuerdo con The Really Useful Group.

Al igual que todos los medios de información sobre entretenimiento y espectáculos, y por supuesto la propia comunidad artística y el público, la expectativa era tan grande como la difusión y promoción que se suscitó previo a su estreno: por la producción, por el elenco, por las estrellas principales, por el número tan reducido de funciones consideradas para su temporada -tanto en Ciudad de México como en otras ciudades-.

En fin, se convirtió en un pendiente que no podía dejarse de lado en la agenda de espectáculos.

Ya les hemos compartido a través de BWW México la entrevista con su productor ejecutivo, Guillermo Wiechers, y una reseña de las funciones en Guadalajara, Jal, gracias a nuestra compañera Laura Iñiguez.

Hemos podido platicar con artistas, algunos compañeros de medios periodísticos de espectáculos y entretenimiento, público en general que tuvieron la oportunidad de asistir.

Las opiniones han estado en la balanza de lo polarizado (o les gustó o no), y es completamente respetable.

Sin embargo, también es justo decir que pudimos captar opiniones que presentan una balanza diferente: una balanza con otro tipo de equilibrio que nos brinda un concepto muy valioso, la perspectiva.

Es cierto que han existido muy diversas versiones de este musical, creado por Andrew Lloyd Webber y Tim Rice, en el pasado. Y en algunos casos llegaron a tener algunas figuras que engalanaban los elencos. No obstante, conservaba una perspectiva teatral, un elenco que escenificaba impecablemente a JCSE como un musical teatral. No tenía que ser nada exuberante para que fuera impactante. Era el musical teatral de Lloyd Webber y Rice, era JCSE. Sólo requería eso.

Y así se disfrutó por muchos años (y también hubo muchos que lo criticaron, claro está).

De vez en cuando se invitaba a alguna estrella para que complementara el elenco, como fue la versión en Londres que incluyó como Herodes a Alice Cooper (quien apareciera este año también en la versión live de televisión).

En la versión del O2 de Londres se incluyó a una ex-Spice Girl también, pero era ocasional, porque la puesta sirvió como plataforma de nuevos talentos y le bastaba con elencos teatrales que sabían bien cómo llevar la puesta en escena.

Pero la misma perspectiva no es eterna.

Los públicos cambian. Hay nuevos espectadores que no necesariamente conocen a Lloyd Webber o a Rice, no saben de elencos teatrales o fílmicos de este musical. Y no tendrían por qué saberlo, es cierto. A menos que tengan familiares o conocidos que hayan vivido la experiencia de haber visto alguna vez la puesta en escena en México, con la traducción y adaptación de Julissa, o bien la de Ocesa con Hansel Cerezo, o alguna otra. Y honestamente, no porque esos familiares o conocidos te platiquen de un gran espectáculo u obra de teatro, los nuevos espectadores les crean. Los nuevos públicos, dirían las abuelas, "como Santo Tomás....hasta no ver, no creer".

La perspectiva no es igual....los públicos cambian, se renuevan, hay nuevos espectadores que nunca lo han vivido.

Por eso la perspectiva cambia y se renueva: hemos llegado a la etapa donde seguirán existiendo los musicales teatrales que se presenten en espacios teatrales e interpretados por talentos auténticamente teatrales.

Pero ahora hay que dar la bienvenida a los espectáculos masivos que recobran el sistema de estrellas (rockstars, celebridades, etc) que pueden o no tener alguna experiencia teatral previa, pero que su sólo nombre atrae la atención de varios cientos o miles de fanáticos que han cantado y vibrado con sus interpretaciones solistas o grupales en otro género de música, y ahora los vemos como estrellas invitadas de una grandiosa producción que sólo se presentará por una muy breve temporada.

Y además de un elenco de celebridades, hay que brindar grandes escenarios y efectos visuales, sonoros, de iluminación que auténticamente te involucren no en una obra musical teatral, sino en un gran espectáculo de entretenimiento, que te haga vibrar con grandes estrellas (que tal y como sucede en los conciertos, no importa que te equivoques, el simple hecho de ver una lluvia de estrellas en escena lo perdona todo).

Seguramente por todo lo anterior, es que producciones de Broadway, de Londres o de otras importantes capitales teatrales siguen incorporando más a figuras estelares en sus elencos (Ricky Martin, Jake Gyllenhaal, Ewan McGregor, Paloma San Basilio -quien ya desde hace años ha hecho estas incursiones- o incluso gracias a su estrellato, Camilo Sesto y Angela Carrasco fueron un deleite cuando presentaron su JC Superestrella en Madrid hace ya varios años, entre muchos otros), que no necesariamente han hecho su trayectoria artística sólo en teatro musical, sino en otros géneros que los ha consolidado en fama y aprovechando dicha fama, sean un eslabón que los lleve a disfrutar sus incursiones teatrales.

Es cierto, no se trata de suplir a los profesionales del Teatro, pero siempre hay que buscar nuevas fórmulas que permitan que el Teatro se pueda vivir a muchos y muy diversos tipos de espectadores.

La versión 2019 de JESUCRISTO SúPER ESTRELLA es la producción que abre esta nueva opción en México: los clásicos teatrales convertidos en grandes concierto-espectáculos masivos, y esto le ha valido un éxito irrefutable en taquilla, pero también ha dado algunas gratas sorpresas para algunas de sus estrellas, al probarse en proyectos teatrales (si siguen una disciplina y estudio, sin duda alguna serán artistas más completos en su formación profesional como sucede en otras capitales culturales del mundo, pero hay que trabajar y ser más disciplinados -no por ser estrellas, la recompensa está dada-. No olviden que hay gente que se ha formado en teatro por muchos años y merecerían más la oportunidad de interpretar el personaje que hoy ostentan. Pero no lo hicieron porque no son súper estrellas. Valoren la oportunidad también ustedes y respeten al público como el Teatro lo exige).

Si bien es cierto que la temporada original de este espectáculo concluyó a inicios del pasado mes de septiembre en Ciudad de México, y aunque sigue de visita en diversas ciudades del país durante octubre, debido a las funciones agotadas que tuvo y a que hubo público que se quedó sin asistir a verlos, platicamos también recientemente con su productor ejecutivo, Guillermo Wiechers, de nueva cuenta, para confirmar si era cierto el rumor, y en efecto, nos confirma que no es rumor sino realidad que JCSE abrió ya algunas nuevas funciones para Ciudad de México a partir del 20 de diciembre en el Centro Cultural Teatro 1, y están aún por confirmar si abrirán algunas fechas para CDMX u otras plazas.

Así que consulten la disponibilidad para las nuevas fechas en Ciudad de México a través de Ticketmaster, o bien consulten la página en FB @JSELMusicalMx Jesucristo Súper Estrella El Musical MX.

Imagen: Jesucristo Súper Estrella El Musical MX en FB

Clemente Sánchez Uribe, es comentarista y promotor de cultural teatral desde hace más de 20 años, actualmente es académico de la Universidad Anáhuac México en el área de Comunicación, así como productor y locutor del Programa radiofónico Tras Bambalinas...Donde el Teatro, Cobra Vida, en Radio Anáhuac 1670 de AM y por internet, todos los lunes de 5 a 7 pm. Desde 2011 es Editor en Jefe para la sección México de BroadwayWorld.com





