El Coro De Madrigalistas Destaca Sus Virtudes En El Día Mundial De La Voz En La Sala Manuel M. Ponce

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



Con un magnífico concierto que presentó las voces de destacados cantantes, el Coro de Madrigalistas de Bellas Artes, acompañado del Mariachi Representativo de la Escuela de Mariachi Ollin Yoliztli de Garibaldi, celebró este 16 de abril el Día Mundial de la Voz.

En la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, la presentación fue organizada por la Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), en colaboración con The Voice Foundation. Capítulo México. El programa integró un repertorio de música mexicana que resaltó la belleza de las voces de los participantes, reconocidos con prolongados aplausos por parte del público.

Las cualidades acústicas de la voz, con una variedad de estilos y timbres, pudieron ser apreciadas en un concierto que incluyó piezas como Arrullo, de Blas Galindo, y Lejos de ti, del compositor Manuel M. Ponce. Uno de los momentos más intensos se alcanzó cuando unieron sus voces el coro y el mariachi, logrando una combinación de espíritu festivo y algarabía.

En esta parte del concierto fueron interpretados los corridos La indita, Las dos Marías, Romance de Román Castillo y Los dorados de Pancho Villa, de Salvador Contreras, mientras que el mariachi presentó las piezas El cascabel y La cigarra, esta última interpretada por la artista invitada Vanessa Velasco, además de contar con la participación de solistas como Gerardo Matamoros y Akemi Endo.

¡Que viva la voz de México!, gritó entusiasmado Carlos Aransay, director del Coro de Madrigalistas, al concluir el concierto y explicó que anteriormente su agrupación ya había colaborado con el Mariachi Representativo de la Escuela de Mariachi Ollin Yoliztli de Garibaldi, en alrededor de ocho conciertos dentro de una fructuosa relación que ofrece una “bomba” de sonido.

“Ahora es el Día Mundial de la Salud Vocal que celebramos junto con The Voice Foundation y grandes invitados. Dentro del Coro se han forjado importantes solistas y siempre estamos trabajando para llegar al nivel más alto y tener mayor versatilidad”, dijo.

En tanto, la subcoordinadora nacional de Música y Ópera del Inbal, Dolores Zavala, aseguró que el Coro de Madrigalistas es “una de la agrupaciones más emblemáticas e importantes del Instituto, ahora junto con los artistas que los han acompañado, han hecho una demostración maravillosa de lo que la voz humana puede hacer, sobre todo, enmarcada en repertorio mexicano que nos identifica”.

Posterior al concierto se llevó a cabo la presentación de la conferencia El impacto y desarrollo de la vocología en México, a cargo de Carlos Manzano, y la participación de Ken y Joanne Bozeman e Ingo Titze, así como el maestro Carlos Aransay, quienes analizaron diversos puntos sobre la salud vocal y la influencia que han tenido en el campo educativo.

El Día Mundial de la Voz, que se celebra desde 1999, fue decretado por la Federación de Sociedades de Otorrinolaringología con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia que tiene la voz, así como los cuidados que las personas deben tener para evitar problemas relacionados con las cuerdas vocales.

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Interested? Learn more here.