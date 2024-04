Brutalismo Arquitectónico En México, últimos Días Para Visitar Esta Exposición En El MAM

Get Access To Every Broadway Story



Con gran afluencia de visitantes, además de críticas positivas tanto del público especializado como de personas interesadas en esta expresión arquitectónica, la muestra Brutalismo arquitectónico en México concluirá su periodo de exhibición el próximo 7 de abril en el Museo de Arte Moderno (MAM), la cual reúne la obra de reconocidos exponentes de esta corriente que se extendió en México durante los años setenta y ochenta del siglo pasado como una alternativa constructiva.

Lo anterior fue expresado por Brenda Caro, jefa de Curaduría del MAM, quien afirma que ha habido un importante intercambio con el público en torno a la exposición. “Nos han hecho muchos comentarios positivos en las redes sociales, en las hojas de sala y ha sido importante la recomendación de boca en boca. Estamos contentos de saber que la muestra ha sido recibida con agrado”.

En entrevista señala que los conversatorios permitieron conocer la trascendencia de esta corriente arquitectónica que se popularizó en Europa a mediados del siglo XX como una respuesta a la economía de medios impuesta por la reconstrucción de la posguerra.

Brutalismo en México ofrece una documentación crítica de la producción arquitectónica realizada en nuestro país que comparte la denominación de “arquitectura brutalista”, al ubicarla en su contexto cultural y político, nacional e internacional, a través del tiempo. La muestra revisa el origen de este término y su consolidación como movimiento en Inglaterra a mediados de los años cincuenta.

La muestra realizada bajo la curaduría del arquitecto Axel Arañó, documenta más de 65 obras arquitectónicas realizadas en la Ciudad de México, Estado de México, Guadalajara, Veracruz y Monterrey, a través de fotografías, planos y maquetas, acompañadas de piezas de artistas plásticos cercanos al brutalismo.

Asimismo, explora cuatro temas y elementos formales recurrentes de este movimiento arquitectónico en nuestro país, a través de obras representativas de cada uno de ellos: la retícula, los prismas escultóricos, la vivienda colectiva y popular, y el espacio ceremonial.

El Museo de Arte Moderno se ubica en Paseo de la Reforma. esquina Gandhi s/n, primera sección, Bosque de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo. Horario de visita, de martes a domingo de 10:15 a 17:45 horas.

