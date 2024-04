Berta Hiriart Gana El Premio Nacional De Dramaturgia Juan Ruiz De Alarcón 2024

Enter Your Email to Unlock This Article



La Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Coordinación Nacional de Literatura (CNL), y el estado de Guerrero, por medio de su Secretaría de Cultura, dan a conocer a Berta Hiriart como la ganadora del Premio Nacional de Dramaturgia Juan Ruiz de Alarcón 2024.

El jurado del premio, integrado por Ximena Escalante, Maribel Carrasco y Antonio Crestani, revisó previamente las propuestas presentadas para el certamen y decidió otorgar el premio a la dramaturga y escritora capitalina por su trayectoria, perseverancia y el legado formativo que ha brindado a varias generaciones de teatro dedicado a las infancias en México.

En entrevista, Berta Hiriart comenta que el galardón es una sorpresa, agradeciendo el reconocimiento del jurado. De igual forma, destaca que también es un reconocimiento al teatro para el público muy joven. “Es como si al fin la sociedad, y en ella el gremio teatral, estuvieran poniendo este teatro para públicos específicos en un lugar a la misma altura que el teatro o la dramaturgia en general, y esto me parece un avance en muchos sentidos, porque se ha tratado de un tipo de teatro muy menospreciado en general”.

Para Berta Hiriart lentamente se van reconociendo los derechos de los infantes y adolescentes, y al mismo tiempo nace toda una cultura dirigida a ellos, tanto en el teatro como en la narrativa. “Diría que en México hay un excelente teatro para públicos jóvenes, y es muy grato que al fin se reconozca. Ojalá y se traduzca en un mayor apoyo para las personas que trabajan en este teatro, en estas expresiones culturales para los muy jóvenes”.

La escritora menciona que la motivación de su obra es un interés por la gente joven, misma que está empezando a vivir y que es muy interesante e inteligente. “A mí me gusta mucho participar en los juegos de los niños, en este juego dramático que ellos de una manera espontánea hacen, que uno podría decir ‘es como un inicio de teatro', aunque ellos no piensen en el público, ellos lo hacen por una necesidad psíquica de reordenar el mundo”.

Finalmente, agradeció a la directora de Ediciones El Naranjo, Ana Laura Delgado, quien es editora de gran parte de su obra narrativa, por haberla postulado, así como a la gente con la que ha colaborado, ya que nada de lo que ha hecho es una tarea individual, sino colectiva.

“En mi caso y en todos los casos, porque un escritor no edita su propio libro en general, y en teatro ni qué decir. Tú escribes una obra y necesitas de la gente de teatro para que la lleven a escena. Es una tarea colectiva, y repito, estoy contenta de que le estén dando un lugar especial también al teatro para jóvenes”, señala.

Berta Hiriart ha trabajado en el periodismo, la literatura, el teatro y la coordinación de talleres creativos en estos campos, a lo largo de cinco décadas. Ha publicado alrededor de 40 títulos (relatos, novelas, obras de teatro, ensayos), principalmente, aunque no en forma única, dirigidos a jóvenes audiencias o a adultos que trabajan para/con niñas, niños y adolescentes.

En los años setenta y ochenta colaboró en las publicaciones feministas La Revuelta, Fem y Fempress, así como en la serie radiofónica La Causa de las Mujeres. En esos mismos años participó en el grupo Circo, maroma y teatro, colectivo que montó alrededor de 15 obras y fundó la Compañía de teatro para Niños, de la Universidad Veracruzana. A partir de los noventa se ha dedicado a la escritura dramática y narrativa, la dirección escénica y la impartición de clases y talleres.

Algunos de sus trabajos han merecido distinciones: la novela Feliz año nuevo recibió el Premio Nacional para Obra Publicada 1994, Adiós, querido Cuco obtuvo el Premio Nacional Obra de Teatro para Niños 2004 y Cartas a una joven dramaturga, el Premio de Ensayo Teatral 2005. Muchas de sus obras se han publicado o llevado a escena por editoriales y grupos teatrales mexicanos y extranjeros.

Como una extensión de su trabajo artístico, Berta Hiriart participó en las exposiciones Mujeres mexicanas en movimiento, presentada en México y en varias ciudades alemanas, y El mundo del teatro, muestra para niños que viajó por toda la República. Asimismo, estuvo a cargo del Festival Internacional de Teatro para Niños y Jóvenes “Telón Abierto”, y ha intervenido en talleres, mesas redondas y conferencias, realizados en escuelas, ferias del libro y encuentros nacionales e internacionales.

En 2019 obtuvo un reconocimiento del Gobierno de la Ciudad de México “por su lucha en la defensa de los derechos de las mujeres”. En 2021 recibió el Premio por trayectoria de vida, de la Asociación Internacional de Teatro para Niños y Jóvenes (Assitej). Y en 2022, la Medalla Bellas Artes.

