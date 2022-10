A 30 Años De Su Debut, El Pianista Carlos Adriel Salmerón Ofrecerá Concierto En El Palacio De Bellas Artes

Para celebrar los 30 años de su debut en el Palacio de Bellas Artes, a la edad de 10 años, el pianista Carlos Adriel Salmerón ofrecerá un concierto en la Sala Manuel M. Ponce del máximo recinto cultural de México, el sábado 8 de octubre a las 18.00 horas, con piezas de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), repertorio con el que se presentó en aquel concierto inicial.

En este programa conmemorativo añadirá obras de Francesca Lebrun (1756-1791), compositora que vivió exactamente en el mismo periodo que Mozart, así como composiciones que le han dedicado amigos, como Esteban Ruiz-Velasco (1987) y Axel Retif (1992). También incluye obra de Lucía Álvarez (1948), del puertorriqueño Roberto Sierra (1953) y del mismo Salmerón (1981).

El artista, integrante de la agrupación Concertistas de Bellas Artes del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), dijo que este concierto es una celebración, pero sobre todo un agradecimiento a toda la gente que lo ha guiado y apoyado; "tanto maestros, colegas, familia y alumnos que forman parte de lo que soy hoy".

El pianista recuerda su debut en el Palacio de Bellas Artes como algo significativo. Esta emoción lo llevó a elegir para este concierto el mismo repertorio, integrado por Minueto en Sol mayor K1; Minueto en Fa mayor K 2; y Sonata en do mayor k 545, de Wolfgang Amadeus Mozart.

"Fueron obras para un concurso infantil en 1991, en el que se seleccionaría a un grupo de niños para tocar en la celebración del bicentenario luctuoso de Mozart. Recuerdo que fue muy especial porque los chicos que fuimos seleccionados para participar nos caracterizaron con ropas y pelucas del siglo XVIII".

En la primera parte del programa, Salmerón interpretará también Sonata en la mayor, Op. 1 núm. 6, de Francesca Lebrun, compositora contemporánea de Mozart, creadora de una serie de sonatas que son originales para piano con acompañamiento de violín, las cuales se pueden tocar solamente en piano.

"Me parece importante incluir repertorio de mujeres del siglo XVIII que prácticamente no se conocen y más a Francesca Lebrun, quien vivió el mismo periodo vital de Mozart e incluso geográficamente vivían cerca, en la sonata se escucha un estilo parecido al del genio de Salzburgo", detalló el músico.

La segunda parte se compone de obras que le han dedicado compositores amigos, como Esteban Ruiz-Velasco, quien le dedicó Estudio Ygrámul núm. 5, compuesta con apoyo del Programa Jóvenes Creadores del Fonca (2017-2018).

"Esteban Ruiz-Velasco es fantástico, estudió piano antes de composición, estoy agradecido con él porque me dio la oportunidad de tocar mi primera obra electrónica y piano. Había tocado otras cosas en ensamble, pero yo solo nunca lo había experimentado, me abrió la puerta a otro mundo de sonoridades y a la posibilidad de concebir el piano en conjunto con medios electrónicos".

Otra pieza es Cuatro miniaturas hipnóticas, de Axel Retif, cuya tercera miniatura se la dedicó a Salmerón. "Fue mi alumno, me pareció muy halagador que se interesara en abordar el piano desde una perspectiva muy seria para conocer el instrumento a profundidad y poder componer".

Asimismo, incluye las obras Enigma, de Lucía Álvarez, y Ave-ha, de su autoría. "Es una variación que hice sobre una pieza infantil que se llama La abeja, entonces al trastocarla a nivel armónico y rítmico, el titulo también lo cambié. Puede tener muchas lecturas, es una obra obligatoria de un concurso que me fue comisionada".

Finalmente, Salmerón concluirá con música del puertorriqueño Roberto Sierra, el Álbum de la juventud, integrado por Danza folklórica, Gotas de lluvia, Noche estrellada, Danza latina, Canción, Toccatina, Tormenta, Otoño, Estudio, Nieve, En el lago, Meditación, El perro persiguiendo su cola, Claro de Luna y Postludio.

"El Álbum me lo regaló un amigo y me pareció una buena manera de cerrar el concierto porque es música muy bella, con ritmos e influencia de la música latinoamericana. Me gustaría que el público joven conociera esta obra, porque está dirigida a ellos, con piezas sencillas y cortas que me permiten desarrollar mi faceta como profesor".

El pianista Carlos Adriel Salmerón está interesado en la exploración de la diversidad de repertorio y de la interacción con otros músicos. En sus presentaciones considera prioritario enriquecer la experiencia musical del público a través una interacción didáctica.

Desempeña su actividad artística en las modalidades de recital para piano solo, música de cámara, canto y piano, así como solista con orquestas sinfónicas.

Se ha presentado en escenarios de México, Estados Unidos, América Latina, Europa y Asia. Es docente de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Panamericana y de la Escuela Superior de Música del Inbal.

Actualmente desarrolla el proyecto camerístico Kanira Ensamble al lado de la violinista Fernanda Villalvazo.