Review: SOFFIO al TEATROSOPHIA

In scena per 4 serate al Teatrosophia un omaggio al film capostipite della Nouvelle Vague francese, il famosissimo A Bout De Souffle di Jean-Luc Godard. Conosciuto in Italia con il titolo All'ultimo respiro, il film aveva per protagonisti due giovanissimi attori, Jean-Paul Belmondo e Jean Seberg e diede un definitivo lancio alle loro carriere. Tentare di portare su di un piccolo palcoscenico una storia così iconica e così conosciuta era una scommessa senza meno difficile se non complicata. Il regista e autore del testo Antonio Sinisi ha accettato la sfida affidandosi a due giovani attori per riprendere questi due iconici ruoli.

La trama è ben conosciuta ai veri cinefili: il truffaldino Michel ruba un auto per rivenderla e trarne guadagno. Nel tragitto tra Marsiglia e Parigi uccide un poliziotto ad un posto di blocco. Sperando di cavarsela, giunge a Parigi dove rintraccia la giovane Patricia di cui è infatuato. Le chiede di fuggire in Italia con lui non appena incassato il denaro per la vettura. Qualcosa va storto. Pur innamorata di Michel, la giovane si sottrae alla sua influenza quando scopre le sue malefatte. Sarà lei stessa a denunciarlo alla polizia che lo ucciderà durante il suo tentativo di fuga.

Tutte queste fasi della trama sono concentrate nei circa 60 minuti di durata della pièce e si ha a volte la sensazione di assistere ad un "Bignami" del film originale. Sembra un giudizio negativo ma non vuole esserlo. Almeno non del tutto. Lo svolgimento degli eventi è aiutato da una serie di proiezioni in video che accompagnano le scene di esterno che per quanto esplicative, purtroppo risultano a tratti un po' banalizzanti. Quando Michel corre con l'auto (una specie di consolle anni '50 con un volante in legno), alle sue spalle scorre un video della campagna francese dando un senso di recita leggermente scolastica. Non c'era forse altra possibilità per esplicare la corsa in macchina, o forse c'era ma si è scelta la strada più semplice, quella del video realista. Altre immagini sono risultate invece più consoni, come alcune specifiche diciture o le immagini vere della stessa via parigina dove fu girato il film originale e dove venne ucciso il protagonista. Va poi bene attualizzare il testo ma ha decisamente stonato l'uso di un telefono cellulare al posto di un telefono come si sarebbero avuti all'epoca del film. Forse ai più giovani può essere sfuggito questo particolare: per chi conosce il film, immaginarsi Jean Paul Belmondo tirare fuori un telefonino dalla tasca, risulta alquanto improbabile.

A parte queste scelte registiche, il resto della pièce scorre piacevolmente. I dialoghi sono ben strutturati ed i movimenti coreografici avviluppano lo spettatore nell'intimo dei personaggi. Un gran merito spetta a Gabriele Passaro, il venticinquenne attore impegnato nel ruolo di Michel. La sua recitazione è diretta e spontanea pur mantenendosi nei limiti di un ruolo iconico con tutti i suoi imperativi. Meno efficace Erica Fucini: per quanto anche lei "incastonata" in un ruolo che le ha imposto dei precisi limiti, non ha raggiunto la necessaria spontaneità per convincere fino in fondo.

Soffio è in scena fino a domenica 12 febbraio al Teatrosophia

NATACHA VON BRAUN

& TEATROSOPHIA

presentano

SOFFIO

di Antonio Sinisi

ispirato al film Fino all'ultimo Respiro di Jean-Luc Godard

Cast

Erica Fusini - Patricia

Gabriele Passaro - Michel

Immagini: VIRAGES FILMS PARIS

Scenotecnica e immagini: STEFANO PIETRINI

Costumi: CLAUDIA FONTI