Review: OLTRE LO SPECCHIO al TEATROSOPHIA

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Debutto al Teatrosophia per la pièce Oltre lo specchio presentata dalla Compagnia Australe, già presente nella scorsa stagione con un altro lavoro, Nevischio, che fu poi replicato anche al Cometa Off.

Come nel precedente, anche in questo testo viene affrontato un tema di accurata introspezione, quasi uno studio psicologico sull’io più profondo. Mentre nel precedente il gioco si svolgeva nelle dinamiche familiari e sulla loro influenza nella crescita di ognuno di noi, in questo il tema gira attorno all’effimero status vivendi che caratterizza questa nostra epoca in cui tutto è dettato dall’apparenza, da come il singolo si presenta alla società e sui social. I nostri desideri, le nostre aspirazioni sono annientati da quello che supponiamo gli altri si aspettino da noi: il risultato non è altro che un implacabile annullamento della propria personalità.

L’azione si svolge in un ipotetico 2049 in cui tutto è estremamente tecnologico, rapido, immediato. Non si può perdere neanche un nanosecondo per la persistente paura di essere lasciati indietro. Marco, Chiara e Giulia lavorano in un’agenzia di marketing all’avanguardia. Il loro fine è quello di trasformare ogni prodotto in un successo. E non importa se il prodotto è valido o no: la parola d’ordine è vendere a qualunque costo. Al centro della scena, ma soprattutto al centro delle loro vite c’è uno specchio parlante, una specie di “specchio specchio delle mie brame” capace di giudicare, dare un punteggio, suggerire soluzioni per costantemente migliorare. Ma è anche capace di distruggere se si scende sotto il livello di accettabilità. I tre vengono contattati da un’importante brand americano per la nuova campagna di un loro prodotto. Immediatamente i tre si gettano su una sfilza di iniziative e slogan più o meno credibili nell’attesa dell’arrivo di un rappresentante da oltreoceano. Si presenta un giovane che senza proferir parola si insinua nel sistema tecnologico, ma più intellettualmente riesce ad insinuarsi nelle anime dei tre per risvegliarle, fargli riscoprire un mondo interiore più essenziale di quello esteriore: soprattutto si presenta con l’intento di sventare il diabolico piano della major americana volto a ridurre la società in ulteriore schiavitù tecnologica. Il ritorno alla natura con l’immagine dei tre che meravigliati riscoprono la bellezza di un fiore che sboccia diviene il simbolo di quello che stiamo lentamente ma inesorabilmente perdendo.

La regia di Matteo Fasanella è ben studiata nei movimenti e nella frenesia che si impossessa dei tre agenti di marketing, contrapposta alla calma e al silenzio del giovane “buon rivoluzionario”. Giusto anche il dosaggio tra drammaticità e comicità in cui si muovono gli attori: il risultato è una drammaturgia seria ma non pesante, al tempo stesso ilare ma non banale.

Carmelita Luciani, Nunzia Ambrosio, Antonio Buonocunto e Lorenzo Martinelli, divertono riuscendo a mantenere lo spessore dei loro personaggi ad un livello in cui attraverso la loro introspezione viene stimolata anche quella dello spettatore.

Oltre lo specchio è una riflessione attenta della nostra società, della tragica legge dell’apparenza che pericolosamente arriva a minare le menti dei più deboli, dei più giovani, di chiunque non abbia le armi per difendersi: sono proprio queste le vittime di quel sistema che può spingerle fino all’autodistruzione.

Lo spettacolo sarà in replica questa settimana fino a domenica 22 marzo e la prossima settimana dal 26 al 29 marzo.

Orari spettacolo: Giovedì e venerdì – ore 21:00 – sabato e domenica – ore 18:00

Biglietti: Intero: euro 15,00 + tessera associativa annuale € 5,00

Prenotazioni: https://www.teatrosophia.it/index.php?view=article&id=88&catid=9

N.B: Per accedere alla prenotazione è necessaria la registrazione all’Associazione Culturale Teatrosophia per la sottoscrizione della tessera associativa che sarà valida per tutta la stagione 2025/2026.

https://www.associazioneteatrosophia.it/index1.asp

Info: info@teatrosophia.com

Tel. 0668801089- - Whatsapp: +393533925682

Andrea Cavazzini

Giornalista e Ufficio Stampa Teatrosophia

cell. 329.41.31.346

press@quartapareteroma.it

Teatrosophia e Compagnia Australe

presentano

OLTRE LO SPECCHIO

Compagnia Australe, Noemi Miranda, Federico Dioguardi e Matteo Fasanella

Con:

Carmelita Luciani - Nunzia Ambrosio

Antonio Buonocunto - Lorenzo Martinelli

Regia: Matteo Fasanella

Voice off: Sofia Graiani

Scenografia: Maurizio Marcibi – Disegno luci: Matteo Fasanela

Aiuto regia: Silvia Manazzone

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