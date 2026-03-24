Review: CARAVAGGIO - A REBEL ROCK MUSICAL at Teatro Cartiere Carrara (Firenze)

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Caravaggio – A Rebel Rock Musical, prodotto dalla Golden Ticket Company, porta sul palcoscenico la figura di Michelangelo Merisi, artista rivoluzionario che sfidò apertamente la Roma papalina del Seicento. Lo spettacolo racconta il percorso umano e creativo del pittore lombardo, uomo istintivo e irrequieto, in costante conflitto con il potere, con la morale dell’epoca e con la propria natura impetuosa. Il racconto attraversa intrighi, rivalità artistiche e passioni, restituendo il ritratto di un artista che rifiuta ogni compromesso e che trova nella pittura una continua ricerca della luce e della verità.

Il musical, scritto e diretto da Fulvio Crivello e Fabrizio Rizzolo, sceglie una cifra stilistica dichiaratamente rock, con musiche firmate da Sandro Cuccuini e dallo stesso Rizzolo. Il risultato è una partitura energica e melodica che si inserisce nella tradizione del musical theater, mantenendo però un carattere contemporaneo e incisivo.

Uno degli elementi più riusciti dello spettacolo è senza dubbio il cast, composto da interpreti di ottima qualità che dimostrano grande versatilità scenica. I performer riescono a muoversi con disinvoltura tra ruoli differenti e a sostenere con professionalità le numerose scene corali. Il protagonista Jacopo Siccardi restituisce un Caravaggio intenso e tormentato, affiancato da un gruppo di interpreti solidi che contribuiscono a dare corpo alla complessa rete di relazioni che circonda l’artista.

Particolarmente apprezzabile è la scelta di eseguire la musica dal vivo, elemento ormai sempre più raro nelle produzioni contemporanee ma capace di restituire allo spettacolo un impatto sonoro autentico e coinvolgente. La presenza della band sul palco rafforza l’energia rock della partitura e contribuisce a sostenere il ritmo dell’azione scenica.

Un ulteriore aspetto che merita di essere sottolineato è la natura interamente italiana della produzione. In un panorama teatrale spesso dominato da adattamenti di titoli stranieri, la scelta di realizzare un musical originale, con autori, interpreti e produzione nazionale, rappresenta una sfida significativa e un segnale importante per lo sviluppo del musical italiano.

Nel complesso l’allestimento affronta con coraggio la complessità della figura di Caravaggio, cercando di tradurre teatralmente i contrasti che caratterizzano la sua arte: luce e ombra, spiritualità e realismo, bellezza e provocazione.

Tra gli elementi che avrebbero potuto arricchire ulteriormente lo spettacolo si avverte talvolta la mancanza di un corpo di ballo più strutturato, capace di sostenere con maggiore ampiezza i momenti più coreografici e di ampliare la dimensione visiva delle scene collettive.

Nel suo insieme, Caravaggio – A Rebel Rock Musical si presenta come un progetto ambizioso e coraggioso, sostenuto da un cast valido, da musica eseguita dal vivo e da una forte identità produttiva nazionale. Uno spettacolo che testimonia la vitalità e le potenzialità del musical italiano quando sceglie di confrontarsi con grandi figure della storia e dell’arte.

Scheda tecnica

CARAVAGGIO – A Rebel Rock Musical

Libretto e liriche

Fulvio Crivello, Fabrizio Rizzolo

Musiche

Sandro Cuccuini, Fabrizio Rizzolo

Regia

Fulvio Crivello, Fabrizio Rizzolo

Direzione musicale

Tony De Gruttola

Arrangiamenti e orchestrazioni

Tony De Gruttola, Daniel Bestonzo

Movimenti coreografici

Fabio Liberti

Scenografia e luci

Fulvio Crivello

Costumi

Luisa Wolff (con la consulenza di Augusta Tibaldeschi)

Duelli scenici

Jacopo Siccardi

Produzione musicale

03db Production

Produzione

Golden Ticket Company

Cast principale

Jacopo Siccardi — Caravaggio

Marianna Bonansone — Lena Antognetti

Fabrizio Rizzolo — Don Fernando

Sebastiano Di Bella — Giovanni Baglione

Isabella Tabarini — Annuccia Bianchini

Giorgio Menicacci — Cardinale Del Monte

Susi Amerio — Costanza Colonna Sforza

Nicolas Franzin — Ranuccio Tomassoni

Emanuele Franco — Notaio Pasqualone

Diana Bragadin — Laura Della Vecchia

Lorenzo Neri — Boia

Band

Tony De Gruttola — chitarre

Daniel Bestonzo / Enzo “Vince” Degioia — tastiere

Angelo Viviani — basso

Ciro Iavarone — batteria

Durata spettacolo

120 minuti – due atti.

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