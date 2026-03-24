Review: CARAVAGGIO - A REBEL ROCK MUSICAL at Teatro Cartiere Carrara (Firenze)
Il genio ribelle tra luce, ombra e rock!
Caravaggio – A Rebel Rock Musical, prodotto dalla Golden Ticket Company, porta sul palcoscenico la figura di Michelangelo Merisi, artista rivoluzionario che sfidò apertamente la Roma papalina del Seicento. Lo spettacolo racconta il percorso umano e creativo del pittore lombardo, uomo istintivo e irrequieto, in costante conflitto con il potere, con la morale dell’epoca e con la propria natura impetuosa. Il racconto attraversa intrighi, rivalità artistiche e passioni, restituendo il ritratto di un artista che rifiuta ogni compromesso e che trova nella pittura una continua ricerca della luce e della verità.
Il musical, scritto e diretto da Fulvio Crivello e Fabrizio Rizzolo, sceglie una cifra stilistica dichiaratamente rock, con musiche firmate da Sandro Cuccuini e dallo stesso Rizzolo. Il risultato è una partitura energica e melodica che si inserisce nella tradizione del musical theater, mantenendo però un carattere contemporaneo e incisivo.
Uno degli elementi più riusciti dello spettacolo è senza dubbio il cast, composto da interpreti di ottima qualità che dimostrano grande versatilità scenica. I performer riescono a muoversi con disinvoltura tra ruoli differenti e a sostenere con professionalità le numerose scene corali. Il protagonista Jacopo Siccardi restituisce un Caravaggio intenso e tormentato, affiancato da un gruppo di interpreti solidi che contribuiscono a dare corpo alla complessa rete di relazioni che circonda l’artista.
Particolarmente apprezzabile è la scelta di eseguire la musica dal vivo, elemento ormai sempre più raro nelle produzioni contemporanee ma capace di restituire allo spettacolo un impatto sonoro autentico e coinvolgente. La presenza della band sul palco rafforza l’energia rock della partitura e contribuisce a sostenere il ritmo dell’azione scenica.
Un ulteriore aspetto che merita di essere sottolineato è la natura interamente italiana della produzione. In un panorama teatrale spesso dominato da adattamenti di titoli stranieri, la scelta di realizzare un musical originale, con autori, interpreti e produzione nazionale, rappresenta una sfida significativa e un segnale importante per lo sviluppo del musical italiano.
Nel complesso l’allestimento affronta con coraggio la complessità della figura di Caravaggio, cercando di tradurre teatralmente i contrasti che caratterizzano la sua arte: luce e ombra, spiritualità e realismo, bellezza e provocazione.
Tra gli elementi che avrebbero potuto arricchire ulteriormente lo spettacolo si avverte talvolta la mancanza di un corpo di ballo più strutturato, capace di sostenere con maggiore ampiezza i momenti più coreografici e di ampliare la dimensione visiva delle scene collettive.
Nel suo insieme, Caravaggio – A Rebel Rock Musical si presenta come un progetto ambizioso e coraggioso, sostenuto da un cast valido, da musica eseguita dal vivo e da una forte identità produttiva nazionale. Uno spettacolo che testimonia la vitalità e le potenzialità del musical italiano quando sceglie di confrontarsi con grandi figure della storia e dell’arte.
Scheda tecnica
CARAVAGGIO – A Rebel Rock Musical
Libretto e liriche
Fulvio Crivello, Fabrizio Rizzolo
Musiche
Sandro Cuccuini, Fabrizio Rizzolo
Regia
Fulvio Crivello, Fabrizio Rizzolo
Direzione musicale
Tony De Gruttola
Arrangiamenti e orchestrazioni
Tony De Gruttola, Daniel Bestonzo
Movimenti coreografici
Fabio Liberti
Scenografia e luci
Fulvio Crivello
Costumi
Luisa Wolff (con la consulenza di Augusta Tibaldeschi)
Duelli scenici
Jacopo Siccardi
Produzione musicale
03db Production
Produzione
Golden Ticket Company
Cast principale
Jacopo Siccardi — Caravaggio
Marianna Bonansone — Lena Antognetti
Fabrizio Rizzolo — Don Fernando
Sebastiano Di Bella — Giovanni Baglione
Isabella Tabarini — Annuccia Bianchini
Giorgio Menicacci — Cardinale Del Monte
Susi Amerio — Costanza Colonna Sforza
Nicolas Franzin — Ranuccio Tomassoni
Emanuele Franco — Notaio Pasqualone
Diana Bragadin — Laura Della Vecchia
Lorenzo Neri — Boia
Band
Tony De Gruttola — chitarre
Daniel Bestonzo / Enzo “Vince” Degioia — tastiere
Angelo Viviani — basso
Ciro Iavarone — batteria
Durata spettacolo
120 minuti – due atti.
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