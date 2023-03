Feature: VLAD DRACULA al TEATRO ALFIERI-TORINO e al TEATRO NAZIONALE - MILANO

ULTIME DUE TAPPE DEL MUSICAL VLAD DRACULA AL TEATRO ALFIERI DI TORINO DAL 23 AL 26 MARZO E AL TEATRO NAZIONALE DI MILANO DAL 28 MARZO AL 2 APRILE

Protagonista di una serie infinita di adattamenti teatrali e cinematografici e fonte inesauribile di altrettante opere letterarie che l'hanno reso celebre e immortale, DRACULA, il diabolico e affascinante vampiro nato dalla penna di Bram Stoker, arriva finalmente in versione musical grazie all'intuizione del regista Ario Avecone.

VLAD DRACULA, scritto da Ario Avecone e Manuela Scotto Pagliara, si avvale di una colonna sonora originale e di canzoni inedite, le musiche in perfetto stile hollywoodiano strizzano l'occhio alle grandi composizioni di musica da film e composte da Ario Avecone, Simone Martino e Manuela Scotto Pagliara.

L'allestimento scenico innovato e spettacolare e l'uso degli effetti luce di grande impatto evocano da un lato i miti della filmografia, come Mad Max, dall'altro le più recenti rivisitazioni dei romanzi di fine ottocento, come lo Sherlock Holmes di Guy Ritchie o Crimson Peak.

La cura degli abiti e dei dettagli è frutto di una ricerca elaborata, che prende spunto dall'epoca vittoriana ma che è anche contaminata dalla modernità attraverso l'utilizzo di tessuti e materiali tecnologici avanzati.

L'opera è ambientata in un mondo steampunk di fine 800, all'alba dello sviluppo industriale moderno e dello sfruttamento delle nuove risorse energetiche.

Tutto lo spettacolo è un viaggio, oltre lo spazio e il tempo, nel dualismo dell'animo umano: bene e male, vita e morte, scienza e mistero. In una storia dove amore, passione e musica veicolano le emozioni degli spettatori.

Ad animare la scena un cast eterogeneo ricco di talenti di grande esperienza, tra questi: Christian Ginepro, Arianna Bergamaschi, Giorgio Adamo, Marco Stabile.

Di seguito una serie di affascinanti scatti della produzione.