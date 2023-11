Con Paolo Triestino E La Regia Di Carlo Emilio Lerici Serata Unica Lunedì 13 Novembre Ore 21 Teatro Belli

TREND

nuove frontiere della scena britannica – XXII edizione

festival a cura di Rodolfo di Giammarco

1 novembre – 17 dicembre 2022

Teatro Belli – piazza Sant'Apollonia 11/a- 06 5894875

spettacoli ore 21,00 - ingresso posto unico € 18

13 novembre ore 21

2071

di Duncan MacMillan e Chris Rapley

regia Carlo Emilio Lerici

con Paolo Triestino

video Francesca Cutropia e Paolo Roberto Santo

traduzione Giulia Lambezzi

produzione Teatro Belli

Attraverso il dialogo con uno degli scienziati climatici più influenti al mondo, Chris Rapley, il celebre drammaturgo Duncan MacMillan dà vita ad un testo in cui la scienza è al centro della scena. Il cambiamento climatico è una questione importante per tutti, ma cosa fare al riguardo è oggetto di controversie. Ciò che serve è parlarne: cosa dobbiamo alle generazioni future? Come possiamo proteggere i nostri figli e nipoti? La regia di Carlo Emilio Lerici sarà supportata da un percorso audiovisivo realizzato da Francesca Cutropia e Paolo Roberto Santo, con cui l'attore, Paolo Triestino, dialogherà nei panni dello scienziato, andando a ripercorrere la storia del surriscaldamento globale dalla sua scoperta alla sua attestazione scientifica, per mettere infine in evidenza le strategie di mitigazione, le buone pratiche, i progetti di contrasto da divulgare come nuovo paradigma di felicità sostenibile.

Scrittore e regista, ha scritto moltissimo per il teatro, oltre a lavorare per la radio, per il cinema e la televisione, soprattutto per la BBC. Ha vinto l'UK Theatre Award come Miglior Regista per lo spettacolo 1984 dal romanzo di George Orwell, Miglior Nuovo Spettacolo all'Off West End Awards nel 2014 ed il suo lavoro è stato selezionato al Festival di Avignone. Sia 1984 che People Places and Things hanno ricevuto una nomination all'Olivier Award come Miglior Nuovo Spettacolo. Ha diretto le sue opere sia a Londra che a New York. Vive a sud di Londra.