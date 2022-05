Bww Feature: L'Associazione Culturale Manuel Frattini - Inaugurazione Murales All'anfiteatro Del Parco Verdi Il 25 Maggio 2022

Associazione Culturale "Manuel Frattini" in collaborazione con il Comune di Corsico vi invita all'inaugurazione del MURALES DEDICATO A MANUEL, 25 maggio 2022, Corsico, via Giuseppe Verdi 2, dalle ore 18:00.

Continuano le iniziative che l'Associazione Culturale Manuel Frattini intende realizzare per celebrare Manuel Frattini e mantenerne vivo il ricordo, per chi lo ha conosciuto e soprattutto per le nuove e future generazioni.

Il 25 maggio 2022, giorno del compleanno di Manuel, l'Associazione e la famiglia di Manuel inaugureranno un murales dedicato all'Artista e alla persona che Manuel è stato e che continua ad essere per tutti noi.

La realizzazione del murales è frutto di una collaborazione con il Comune di Corsico che, con affetto e riconoscenza, si è impegnato a sostenere il ricordo di uno dei suoi cittadini che proprio in questa città ha mosso i primi passi, letteralmente, nel mondo della danza. L'Associazione ringrazia l'Amministrazione Comunale, il Sindaco Stefano Martino Ventura e l'Assessora Angela Crisafulli per la piena disponibilità riservata a questo evento.

Manuel Frattini è stato di ispirazione per tante persone, un artista generoso nel trasmettere la sua arte ad amici, colleghi e al pubblico che lo ha sempre seguito con infinita dedizione. Proprio da questo nasce l'esigenza di ricordarlo con un gesto pieno di significato, destinato anche a durare nel tempo.

L'inaugurazione ufficiale del murales sarà preceduta da un momento dedicato a Manuel e realizzato con la partecipazione di amici e colleghi che hanno condiviso con lui momenti di vita quotidiana e professionale, che spesso si sono fuse creando legami indissolubili dentro e fuori dalle scene. Un evento all'insegna dell'arte, della condivisione e del ricordo.

L'evento vedrà alternarsi la condivisione di ricordi e di divertenti aneddoti da parte di chi ha calcato le scene a fianco di Manuel in spettacoli come A Chorus Line, Sette Spose per Sette Fratelli, ...e altri.

Non mancherà la testimonianza di chi ha visto nascere in Manuel la passione per la danza, chi ha vissuto con lui i suoi veri e propri esordi quando da giovanissimo iniziò a gareggiare nelle competizioni di balli da sala, inizialmente proprio a Corsico, prima di spiccare il volo verso panorami artistici più ampi.

Infine, ci sarà anche la partecipazione delle persone che lo hanno incontrato fuori dalle scene, coloro che ne hanno conosciuto la generosità e che ancora oggi portano nel cuore il suo ricordo.

L'evento è aperto a tutti, inizierà alle ore 18:00 e avrà luogo all'Anfiteatro del Parco Verdi (via Giuseppe Verdi 2, Corsico), e proseguirà all'interno del cortile della scuola media Verdi, accanto al Teatro Verdi dove, verso le ore 20:00 verrà svelato il murales.

L'Associazione, la famiglia di Manuel ed il Comune di Corsico vi aspettano per condividere un momento importante nel nome di un Artista e una Persona che merita tutto il riconoscimento dedicatogli.