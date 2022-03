BWW Review: PLAYLIST G & G al TEATRO GRECO

Al Teatro Greco, sotto la direzione artistica di Renato Greco, è andato in scena un interessante progetto che prende spunto dalle scuole di musical che stanno proliferando negli ultimi anni in Italia. La preparazione artistica di nuovi performer per questa arte così già consolidata negli USA o a Londra, è alle prime armi in Italia dove spesso i giovani limitavano la loro preparazione solo sulle proprie forze non riuscendo a specializzarsi in tutte le tre discipline, canto, ballo e recitazione. Per questo per anni e anni in Italia abbiamo avuto ottimi ballerini negati nel canto o bravi cantanti impossibilitati a recitare e così via. Il progetto della Italian New Wave con la direzione dell'Associazione European Dance Union - Italia con la collaborazione della Regione Lazio per le politiche giovanili, ha lo scopo di formare giovani artisti a tutto tondo, attraverso un corso che comprende i vari stili di danza, spaziando poi in tutti gli altri aspetti, canto, recitazione, costumistica, scenografia, disegno luci.

UNA TRAMA ISPIRATA DALLA REALTÀ SCOLASTICA

La serata proposta al pubblico ha avuto l'aspetto di un saggio di fine anno che si è trasformato in un vero e proprio musical aggiungendo all'insegnamento delle discipline tecniche, una interessante lezione di storia. I due professori, interpretati da Andrea Carli (tra le altre, ricordiamo le sue partecipazioni a Rugantino, Sabrina, Aggiungi un posto a tavola) e al pianoforte il Maestro Roberto Colavalle (storico collaboratore in tantissime produzioni del Sistina, compositore e apprezzato musicista) coinvolgono gli studenti in un ripasso delle basi della loro materia: le storiche produzioni della ditta Garinei & Giovannini dagli esordi e fino ai mitici successi che tutti conosciamo.

RIVIVONO BRANI INDIMENTICABILI

Rivivono sul palcoscenico brani sconosciuti ai più giovani ma che fanno parte della nostra storia musicale. Riascoltiamo Noi siamo quelli dello scì-scì brano del 1948 dalla rivista Grand Hotel, Soldi, soldi, soldi tratta da Un mandarino per Teo, Domenica è sempre domenica scritta per la commedia musicale Un paio d'ali con Renato Rascel, passando per Aggiungi un posto a tavola e un medley di Chiumachella de Trastevere, Tirullallero e Roma non fa la stupida stasera dal celebre Rugantino, solo per citarne alcuni. In un simpatico botta e risposta, i due professori cercano di insegnare ai giovani, più interessati al ballo e al canto, quanto sia importante conoscere nomi e situazioni che hanno portato la ditta G&G ad entrare nell'olimpo del teatro italiano. Come chi studia lettere deve passare per Giacomo Leopardi o Alessandro Manzoni, così i giovani che studiano musical devono sapere chi erano Wanda Osiris, Delia Scala, Gorni Kramer e come questa arte sia qui da noi nata nel teatro di rivista musicale del dopoguerra. È l'occasione anche di vedere all'opera i giovani studenti in numeri di danza e canto ispirati dalle varie commedie musicali coreografati e diretti dall'attento occhio di Elena Ronchetti con l'assistenza di Sara Filipucci e i costumi di Alessandra Saroli.

Se solamente una piccolissima percentuale di questi ragazzi proseguirà in una carriera nel teatro musicale, la selezione di giovani presentati in questa serata ha dato buone prestazioni. Una menzione speciale va fatta al giovane Davide Colavalle a cui viene affidato un ruolo maggiore rispetto ai suoi compagni di classe: la sua spontaneità e preparazione hanno dimostrato quel gradino in più, forse anche dovuto ai geni ereditati dal padre Roberto. Con impegno, studio e dedizione, non meraviglierebbe di vedere questo giovane performer su prestigiosi palcoscenici in un futuro non troppo lontano.

TEATRO GRECO E ITALIAN NEW WAVE

Presentano

PLAYLIST G & G IL MUSICAL

Regia e coreografia Elena Ronchetti

Direzione musicale Roberto Colavalle

Assistente alle coreografie Sara Filipucci

Costumi Alessandra Saroli

Amministrazione e organizzazione Domenico Di Santo e Marinella Cisternino

Botteghino e promozione Stella Dinca

Tecnico e assistenza Ionut Dinca

Cast

Roberto Colavalle - professore

Andrea Carli- professore

Ensemble

Davide Colavalle, Tamara Fontana, Martina Mazzocchi, Laura Di Lorenzo, Marta Minotti, Antonella Di Gioia, Federica Biondo, Arianna Santilli, Carmen Menna, Stefania Cicardo, Ludovica Margottini, Sofia Biancini, Angela Pia Cappellino, Sara Buono, Alice Marino, Debra Damiani, Martina Francesca D'Addio, Tiziana Greco, Chiara Calcagni, Monica Renna, Federica Simonetti, Marika D'Alessio, Elenia De Luca, Gaia Penner, Diana Francesconi, Maria Vittoria Cetrone, Valentina Mencarelli, Mimosa Morucci, Amalia Izzo, Greta Lungarini, Cecilia Lungarini, Chiara Ceccarelli, Margherita Foi, Alessandra Fichera, Simone Fratarcangeli, Emanuele Campagnone, Enrico Casalboni, Gaetano Di Noto, Luca Cipolla, Alberto Albanesi, Leonardo Ragazini, Jacopo Piorangeli, Vittoreio Macchini, Giulia Perrera, Sofia Macinati, Simone Cioffi.