BWW Review: L'ISOLA DEGLI INVERTITI al OFF / OFF THEATRE

Al Teatro OFF/OFF è andata in scena una emozionante serata ricca di tensione: anche se questa pièce è ambientata nel ventennio fascista, purtroppo è di drammatica attualità, forse non nel nostro paese, ma ancora oggi, in molte parti del mondo, essere un omosessuale è ancora un crimine.

UNA STORIA REALMENTE ACCADUTA

L'isola degli invertiti racconta la vera storia dell'isola delle Tremiti - e altre isole del Mediterraneo usate in quel periodo come carceri- su cui vennero confinati gli omosessuali perseguitati dal regime perché considerati infettivi e una vergogna per la società. Fortunatamente allora non fu considerato che concentrare in spazi così ristretti una consistente comunità omosessuale, servì solamente a far prendere più coscienza e a creare quella forza collettiva che fece iniziare il lungo percorso di liberazione dai pregiudizi. Un percorso che dopo quasi un secolo, ancora non è ultimato.

La storia è ambientata a Napoli nel rione Sanità: il giovane avvocato Umberto Tucci è figlio di un militare arrogante e possessivo che vuole pianificare la vita del figlio fin nei minimi particolari. Sposato e con due figli, non riesce a reprimere la sua pulsione omosessuale e si avvicina a Vito, una eccentrica "sartorina". Quando Alberto, il padre lo segue e lo vede entrare in una casa di appuntamenti con nelle stanze più uomini che donne, posto dove anche lui si concede gli stessi piaceri, umilia il figlio denunciandolo e condannandolo al confino. Sulla stessa isola Umberto e Vito si ritrovano, e una volta svelata la verità sul padre, Umberto trova la forza di vivere il suo sentimento e si abbandona tra le braccia di Vito. Il loro abbraccio finale simboleggia quella scintilla che farà esplodere la nascita dei movimenti di liberazione omosessuale.

UN TESTO BRUSCO E INTENSO

Il testo scritto da Antonio Mocciola e Pasquale Marrazzo che ne ha curato anche la regia, è brusco, intenso, va dritto al nodo della storia non tralasciando particolari scabrosi. Al tempo stesso mostra una leggerezza e un buon umore necessario a sdrammatizzare l'atmosfera ma soprattutto a mostrare quella che è la forza intrinseca del mondo omosessuale: quella di voler a tutti i costi trovare la battuta, inseguire il bello, cercare l'amore anche nel momento più difficile. E in questo gli autori sono riusciti a trovare il giusto equilibrio senza cadere nello stereotipo e con una naturalezza molto coinvolgente. Sono indubbiamente stati aiutati da un trio di attori perfettamente calati nei loro ruoli.

UN TRIO DI ATTORI COINVOLGENTI

Antonio D'Avino interpreta il padre possessivo costretto a mantenere una facciata dura e integerrima per sopravvivere nella sua posizione all'interno della prefettura dove lavora. Anche nel momento in cui cede alla fellatio di Vito, non perde il controllo, adempie al suo dovere anche a scapito del futuro del proprio figlio. La sua recitazione incarna perfettamente la classica ambiguità di chi vuole negare agli altri quello che lui invece continua a fare. Un classico dei regimi totalitari.

Il giovane Umberto è interpretato da Vincenzo Coppola, l'attore recentemente visto del dramma Adolf prima di Hitler. Come in quello, anche qui dimostra le sue doti di interprete sensibile e capace di esternare quell'imbarazzo, figlio dell'intimidazione, senza rimanerne vittima. Cede solamente in quell'ultima scena, quando gli viene rivelata la verità su suo padre, riuscendo a far realmente vedere quello straripante fiume delle sue sensazioni così a lungo represse.

L'intento degli autori si è però materializzato nella magistrale interpretazione di Diego Sommaripa nel ruolo della "sartorina", un uomo che non si vergogna di quello che è pur conoscendo le drammatiche conseguenze del suo comportamento. Con una ben dosata ironia e ammiccante gestualità, l'attore dipinge un personaggio forse già visto ma lo fa con una tale naturalezza che anche quando lo stretto dialetto napoletano può far sfuggire la comprensione di alcune frasi, si capisce esattamente cosa stia esprimendo. La sua pur misurata sfrontatezza, dati i tempi in cui è ambientata la storia, è una encomiabile personificazione di quel seme che ha dato vita ai succitati moti di liberazione omosessuale.

Considerando in quanti paesi ancora oggi gli omosessuali sono ghettizzati e spesso da individui che sfogano su di loro i propri atteggiamenti repressi, questa storia realmente accaduta e così rigorosamente descritta, sia un monito per non abbassare mai la guardia di fronte alle ingiustizie e alle discriminazioni.

OFF/OFF THEATRE

Presenta

L'ISOLA DEGLI INVERTITI

Testo di Antonio Mocciola e Pasquale Marrazzo

Regia di Pasquale Marrazzo

Luci di Tommaso Vitiello

Grafica Andrea Cancelliere

Cast

Antonio D'avino - Alberto Tucci

Diego Sommaripa - Vito Cirillo

Vincenzo Coppola - Umberto Tucci

