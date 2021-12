BWW Review: FORZA VENITE GENTE all' AUDITORIUM CONCILIAZIONE

40 anni fa Forza Venite Gente, il musical sulla vita di San Francesco, divenne un immediato successo e oggi viene nuovamente accolto con grande entusiasmo. Anche se in tutti questi anni ha avuto numerose riprese sia da parte di compagnie professionali che amatoriali, per questo importante anniversario, Michele Paulicelli, direttore artistico di questa edizione, ha puntato su una versione più attuale e fresca, scegliendo un cast tecnico e artistico tutto di giovani. Paulicelli, fondatore negli anni '70 assieme a Amedeo Minghi e Piero Pintucci del gruppo i Pandemonium e protagonista della versione originale, é autore delle musiche assieme a Giancarlo De Matteis e Giampaolo Belardinelli. Ricordiamo che la versione originale fu messa in scena dal grande Mario Castellacci, giornalista e autore di tanti spettacoli entrati nella storia della televisione italiana. Il risultato di questa ventata di gioventù voluta da Michele Paulicelli è uno spettacolo vivace, intrigante, pur con alcune pecche. Attualizzare un'opera di 40 anni fa per di più su un personaggio storico e religioso di tale calibro non è cosa facile e anche se i brani restano accattivanti e trasportano il pubblico nell'era d'oro della commedia musicale italiana, la messa in scena lascia qualche piccolo dubbio.

Gli interventi musicali e le scene sembrano infatti slegate tra di loro, come mancasse quel leggero fondamentale filo che collega una scena con la seguente e che rende lo spettacolo scorrevole. In questo il regista Ariele Vincenti deve cercare una maggiore fluidità per evitare che si assista a dei quadri pur belli ma slegati tra loro. Questo è purtroppo un errore ricorrente nella regia teatrale del musical in Italia. Quello che però è apparso più dissonante sono state le coreografie della pur brava Danila Frassanito: sono sembrate più adatte ad uno show televisivo che ad un palcoscenico teatrale. E' pur vero che ci si è voluti ispirare alle coreografie originali, ma si è persa l'occasione di attualizzare e arricchire questa storia che oggi ne esce invece un po' banalizzata. Essenziali ma adeguate alla storia, le scenografie di Alessandro Chiti: ricchi e ben studiati i costumi di Daniele Gelsi.

UN CAST DI OTTIME VOCI

Il punto di forza di questa nuova edizione è senz'altro il cast in cui la scelta degli attori/cantanti apporta un notevole spessore a tutta l'opera. Le due parti recitate di Bernardone, il padre di Francesco e di Cenciosa, la matta del villaggio, sono state interpretate con giusta intensità e grande simpatia da Mauro Mandolini e Giulia Gallone. I due attori hanno strappato non poche risate e applausi a scena aperta con il loro ben calibrato accento umbro. Il poverello di Assisi è interpretato da Stefano Dilauro, il giovane attore con già alle spalle alcune partecipazioni importanti tra cui l'ultima produzione di Aggiungi un posto a tavola e collaborazioni con Daniele Salvo al Globe Theatre nonché con Paolo Taviani nel film Leonora addio di prossima uscita. Il suo Francesco è semplice e schietto, esattamente come dev'essere. Giulia Cecchini, appena 19enne, è una Santa Chiara squillante e passionale. Le figure simboliche del lupo, il diavolo e sorella povertà sono rispettivamente affidate a Simone Cravero, Massimiliano Elia e Benedetta Iardella. Quest'ultima ha come sempre entusiasmato con la sua calda e potente voce. Buono tutto l'ensemble dei ballerini e figuranti, giovani e volenterosi che hanno dato delle buone prove nelle parti soliste: meno in quelle di gruppo per il già accennato discorso delle coreografie che potevano essere più consone. Questo tuttavia non compromette la portata musicale e emozionale di questo spettacolo al quale il pubblico ha confermato la sua affezione con lunghi e calorosi applausi, soprattutto nei brani più conosciuti come La Luna, La Povertà, il brano iniziale che da il titolo all'opera e ovviamente il bel finale sulle liriche del Laudato sii.

LE DATE DEL TOUR

Dopo le prime 4 date romane questo il calendario del tour che celebra il 40ennale di questo famoso musical che tornerà a Roma durante le feste natalizie:

Teatro nuovo di Milano il 18 e 19 dicembre 2021

Auditorium Conciliazione di Roma il 25, 26 e 27 dicembre 2021

Teatro Alfieri di Torino dal 4 al 9 Gennaio 2022

Teatro Palapartenope di Napoli il 15 gennaio 2022

Teatro Team di Bari 29 e 30 gennaio 2022

Teatro Verdi di Firenze 6 febbraio 2022

Gran Teatro Morato di Brescia il 19 febbraio 2022

SONI

Presenta

FORZA VENITE GENTE

Musiche di: MIchele Paulicelli ,Giancarlo De Matteis ,Giampaolo Belardinelli

Testi in prosa e versi di Mario Castellacci, Renato Biagioli, Piero Castellacci e Piero Palumbo

Regia di Ariele Vincenti

Coreografie di Danila Frassanito

Direzione musicale di Fabrizio Barbacci e Guglielmo Ridolfo Gagliano

Vocal coach Roberto Colavalle

Costumi di Daniele Gelsi

Scenograife di Alessandro Chiti

Cast

Stefano Dilauro - Frate Francesco

Mauro Mandolini - Bernardone

Giulia Gallone - Cenciosa

Simone Cravero - il Lupo

Massimiliano Elia - il Diavolo

Benedetta Iardella - Sorella povertà

Ensemble:

Michele Balzano, Giovanni Boschini, Luca Capomaggi, Gioia Chiarini, Virginia Comazzetto, Christian Corsi, Andrea Gioia, Federica Milani, Greta Rodorigo, Martina Salvucci, Ciali Sposato, Veronica Zanin