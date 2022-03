BWW Review: ENTROPIA Al Teatro Furio Camillo

La fine delle restrizioni ha visto non solo tornare i teatri alla piena capienza, ma anche i frutti della scrittura a cui molti autori e compositori si sono dedicati nei lunghi periodi di isolamento a cui siamo stati costretti.

È il caso di Entropia Il Musical, un lavoro composto da Francesco Augusto Latini su un soggetto dello stesso Latini con la collaborazione di Roberta Fratticci, Claudio Proietti e Luca Pucillo.

Il reading ha avuto un buon impatto sul pubblico, presentando una storia futurista ma non troppo lontana dalla nostra vita odierna.

UNA TRAMA INTRIGANTE

Elia, un geniale professore di fisica, riesce a individuare una formula per creare una intelligenza artificiale capace di gestire la felicità dei singoli suggerendo, a chi lo chieda, soluzioni per migliorare la propria vita. Lo studioso si rende conto della pericolosità della sua creazione e interrompe le sue ricerche. Un imprenditore senza scrupoli il Prof.Tarsi, non esita a tramare alle sue spalle per impadronirsi della formula mancante per la realizzazione della pericolosa invenzione. Lo fa rinchiudere in una clinica psichiatrica e con una serie di intrighi inizia a ricattare uno sprovveduto psicanalista (Lucio), il quale riesce a carpirgli quell'equazione mancante. Presto ci si rende conto che questa intelligenza artificiale chiamata Themis, non agisce nell'interesse del genere umano ma propende alla sua distruzione. Lo psicanalista si pente e libera lo studioso con l'aiuto della moglie Gaia che non ha mai abbandonato la speranza di salvare il marito da quella prigionia. Una volta davanti alla sua creazione Elia riuscirà a distruggerla non senza spargimento di sangue e rimettendoci la sua stessa vita pur di salvare l'umanità.

Con questo plot decisamente intrigante, anche se forse non originalissimo - di storie e film sulle intelligenze artificiali, dai tempi dello sceneggiato della RAI A come Andromeda ne abbiamo viste di tutti i colori - gli autori dovranno ora sfaccettare questo diamante grezzo per arrivare ad un prodotto con qualche originalità in più. Con le buone basi mostrate non sarà difficile costruire un prodotto più innovativo. Nel corso del reading, supportato dalla presenza di un narratore per comprendere alcune parti non ancora approfondite, sono state eseguite 6 delle canzoni appositamente composte per quest'opera e accennati i titoli di altre ancora in corso di composizione o di prossima scrittura. Le composizioni di Latini sono molto passionali, avvincenti e di sicura presa sul pubblico. Vittorio Marchetti ha ben arrangiato i brani, per il momento presentati con una oscillazione tra il rock e l'elettronico nell'attesa della decisione finale sulla direzione da dare a tutto l'insieme. Anche l'impianto scenografico che si deciderà di utilizzare per quest'opera sarà di fondamentale importanza per dare spessore al prodotto e impressionare le platee.

Gli otto attori impegnati in questa lettura interpretata, hanno dato una buona prova sia nella recitazione, in parti non semplicissime, sia nelle articolate composizioni che si sono potute ascoltare in questa serata.

Buon lavoro agli autori e al compositore nella speranza trovino il giusto equilibrio per dare a questa storia un consistente futuro sui palcoscenici italiani.

GLI AUTORI CON IL CAST

ENTROPIA IL MUSICAL

Da un'idea di Francesco Augusto Latini

Soggetto di Francesco Augusto Latini, Roberta Fratticci, Claudio Proietti e Luca Pucillo

Musiche di Francesco Augusto Latini

Libretto di Francesco Augusto Latini, Roberta Fratticci e Claudio Proietti

Arrangiamenti di Vittorio Marchetti

Cast

Filippo Francucci - Elia

Vanessa Galati - Gaia

Mariateresa Viscovo - Elettra/Dott.sa Mann

Gianluca De Ruvo - Prof. Tarsi

Andrea Stocchino - Lucio

Daniele Scollo - Giulio

Domenico Sfredda - Giovanni

Emiliano Sforza - Themis/Marco

Claudio Proietti - Themis/Narratore