BWW Review: E NON RIMASE NESSUNO alla SALA UMBERTO

E non rimase nessuno, più conosciuto come Dieci piccoli indiani o Dieci piccoli soldati a seconda delle diverse interpretazioni e traduzioni, è in assoluto il giallo più venduto al mondo. Torna alla Sala Umberto nell'allestimento del Teatro Stabile del Giallo con la regia di Anna Masullo.

Inutile dilungarsi sulla trama conosciuta ai più (si contano circa 110 milioni di copie vendute), anche per i circa dieci film ispirati a questo testo e realizzati in varie epoche. Senza contare le innumerevoli versioni teatrali nonché una storica versione televisiva filmata dalla Rai nel 1955 intitolata Dieci piccoli negretti. Non si può aggiungere altro a quanto già detto sulla magia e sulla particolare "architettura" della scrittura della immensa Agatha Christie che lettura dopo lettura, riesce sempre a meravigliare.

Quello che è importante ricercare in qualunque realizzazione di un'opera della celebre scrittrice inglese, che se ne conosca la trama o no, è vedere se viene rispettata la suspense da lei creata. Se lo spettatore dimentica di conoscere la fine della storia e resta "appeso" alle singole scene e azioni, allora lo scopo è raggiunto. E con grande piacere nella regia di Anna Masullo si riscontra quel tempismo necessario a mantenere alta l'attenzione del pubblico dalla prima all'ultima scena. Tempi, battute, cambi di scena sono stati studiati in maniera irreprensibile. Il suo lavoro è stato senza meno facilitato dalla presenza di un cast di ottimi interpreti, tutti presenti al posto giusto nel momento giusto.

Sicuramente la fluidità dei personaggi è stata anche influenzata da alcune note "familiari" del cast stesso che vede in scena moglie e marito: Mariano Rigillo interpreta il giudice Wargrave, calandosi in maniera perfetta nel ruolo del gentleman inglese, elegante, impeccabile. Sua moglie Anna Teresa Rossini, interpreta la puritana Signorina Brent che con le sue battute del più classico humour nero, colpisce più volte nel segno, attirando le risate del pubblico. In scena con loro, Ruben Rigillo, figlio di Mariano e il resto del cast composto da un ensemble preciso, attento ai tempi e preparato a non eccedere ai facili isterismi che avrebbero potuto rovinare la tensione della serata. Massimo Reale, Mario Scaletta, Fabrizio Bordignon, Enrico Ottaviano, Linda Manganelli e Francesco Maccarinelli hanno tutti mantenuto l'aplomb tipicamente inglese richiesto dai loro ruoli.

Ben studiati sia i costumi di Susanna Proietti che le scene di Fabiana Di Marco, anche se per motivi di spazio non è stato possibile "vedere" alcuni dei delitti solamente descritti a parole. Intriganti i giochi di luci di Marco Catalucci ottimi per ricreare la tesa atmosfera della pièce. Le musiche adeguatamente tetre, composte da Alessandro Molinari, hanno dato il tipico tocco finale a questa serata tutta tinta di giallo.

Fare teatro con classe, senza eccessi, tenendo il pubblico interessato dalla prima all'ultima scena non è facile, soprattutto con un thriller, genere in cui è facile esagerare. Non in questa realizzazione in cui le tutte le parti hanno giocato le loro carte con il giusto equilibrio.

Ubik Produzioni e Teatro stabile del Giallo

presentano

E NON RIMASE NESSUNO

di AGATHA CHRISTIE

traduzione di EDOARDO ERBA

regia di ANNA MASULLO

Cast

MARIANO RIGILLO

ANNA TERESA ROSSINI

con MASSIMO REALE, LINDA MANGANELLI, MARIO SCALETTA, RUBEN RIGILLO, FABRIZIO BORDIGNON, ENRICO OTTAVIANO, FRANCESCO MACCARINELLI, GIUDITTA CAMBIERI

Scene Fabiana di Marco

Musiche Alessandro Molinari

Disegno luci Marco Catalucci

Costumi Susanna Proietti

Capo costruzioni Diego Caccavallo

Aiuto regia Andrea Ruggieri

Assistente ai costumi Valentina Bazzucchi

Direttore di Produzione Elisabetta Montemagno

Foto di scena Tommaso Le Pera

