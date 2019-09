BWW REVIEWS: WAITRESS all'Adelphi Theatre di Londra

Zucchero, burro e farina: questi gli ingredienti principali del buon umore di Jenna, cameriera del Joe's Diner, incaricata anche di preparare le torte del giorno.

Cuocere torte per lei è un'esperienza catartica, un modo per dimenticare i suoi problemi. Un lavoro poco soddisfacente? Un marito violento? Una gravidanza improvvisa? Il rimedio perfetto è sempre preparare una torta!

Prima un film con Keri Russell nel 2007, poi un musical di successo a Broadway, "WAITRESS" approda nel West End per stravolgerlo e inebriarlo dei profumi delle deliziose torte di Jenna.

A guidare un cast davvero sorprendente per i primi mesi Katharine McPhee, che aveva già vestito i panni della cameriera a Broadway. La McPhee dimostra di aver superato la fase di artista alle prime armi per far posto ad una vera e propria star matura e piena di talento. Proprio come succedeva a Karen Cartwright, personaggio da lei interpretato nella celebre serie "SMASH".



La sua versione di "She Used to Be Mine", brano perno dell'intero musical, è una delle migliori in circolazione: pura, arrabbiata ma allo stesso tempo colma di emozione, un'emozione che lascia trapelare la fragilità del personaggio.

A vestire i panni di Jenna, dopo la McPhee, è arrivata Lucie Jones che non fa rimpiangere la sua predecessora. La sua Jenna è diversa ma riesce a colpire con la sua vulnerabilità al primo istante. Entrambe le protagoniste, sono aiutate da un cast di tutto rispetto che comprende diversi veterani del West End.

Uno show coinvolgente che ti trascina nella storia dal primo minuto, grazie anche ad una scenografia sorprendente che alterna la semplicità dei set ai frigoriferi con torte rotanti sui lati del palco.

Per una storia che ha davvero tutto (grazie anche al libretto di Jessie Nelson) dalla comicità alle storie d'amore, non poteva mancare una colonna sonora di altissimo livello firmata Sara Bareilles, l'artista confeziona musiche e testi deliziosi che vi faranno innamorare al primo assaggio...ehm, ascolto!

Potete gustarvi "Waitress" all'Adelphi Theatre di Londra, magari se siete in visita in città può essere un ottimo modo per passare una serata spensierata. Ah, un piccolo consiglio, è il musical perfetto da godersi con le amiche!

WAITRESS

Regia di Diane Paulus

Musiche e Liriche: Sara Bareilles

Libretto: Jessie Nelson

Con:

Lucie Jones, Marisha Wallace, Laura Baldwin, David Hunter, Peter Hannah, Andrew Boyer, Stephen Leask, Blake Harrison, Kelly Agbowu

Coreografie: Lorin Latarro

Costumi: Suttirat Anne Larlarb

Set: Scott Pask





