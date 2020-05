BWW Feature: CATS IL MUSICAL IN STREAMING su You Tube

Il musical più amato e allo stesso tempo più odiato di Andrew Lloyd Webber arriva in streaming su You Tube il prossimo weekend nella serie THE SHOWS MUST GO ON voluta da Sir Andrew in questo periodo di confinamento.

Il musical CATS sarà on line da venerdì 15 a domenica 17 maggio a questo link:

https://www.youtube.com/watch?v=TAAaq7M0aXs

Tranquilli, non è il film del 2019, il più grosso flop della storia del musical. Si tratta della versione registrata in studio nel 1998 in live action e molto fedele alla versione per il palcoscenico.

Per il cast di questa versione furono scelti attori e ballerini che si erano distinti in varie produzioni sia nel West End che a Broadway e vide il ritorno di Elaine Page nel ruolo di Grizabella, l'interprete della versione originale del brano Memory, forse la canzone tratta da un musical più famosa al mondo.

CATS o si ama o si odia, non ci sono vie di mezzo. Per chi non l'avesse mai visto e volesse capire il perché di questo odio/amore consiglio la visione di questa versione rispetto al film del 2019, versione di cui credo Sir Andrew si sia ampiamente pentito.

Elaine Page





