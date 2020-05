BWW Feature: BY JEEVES il nuovo appuntamento settimanale con Andrew Lloyd Webber su You Tube

Nuovo appuntamento con Andrew Lloyd Webber che in questo periodo di quarantena ci sta regalando alcuni dei suoi lavori in streaming gratuito.

Questo venerdi 8 maggio sarà la volta di uno dei suoi lavori meno conosciuti e di minore successo il musical By Jeeves, scritto assieme a Alan Ayckbourn e basato sul personaggio del famoso maggiordomo creato dal genio di P.G. Woodhouse.

Il musical fu un flop nella sua prima versione nel 1975 quando rimase in scena solamente un mese con critiche decisamente negative.

Una seconda versione completamente rivisitata debuttò a Londra nel 1996: fu poi portata negli USA per arrivare a Broadway nel 2001 in uno short run di poco più di due mesi.

La versione proposta in streaming non è stata filmata in scena ma in studio poco prima del debutto a Broadway e con lo stesso cast.

Una buona occasione per visionare uno dei tanto celebrati flop di Sir Andrew che sono a lui così cari, per poter poi dare una nostra personale opinione.

Questo il link per vedere lo show da venerdì 8 a domenica 10 maggio 2020:

https://www.youtube.com/watch?v=jWWB2U3mntQ





