BWW Feature: BEATRICE CENCI OPERA MUSICAL in streaming su You Tube

I musical del Maestro Simone Martino in Streaming su You Tube questa settimana.

Settimana ricca di eventi su You Tube per gli amanti del musical. Il Maestro Simone Martino metterà in streaming due delle sue più intense produzioni:

il mercoledì 29 aprile alle ore 21 potremo assistere a Beatrice Cenci Opera Drammatica registrato al Festival di Pomezia il 29 giugno 2019 con un cast composto da Martina Maiorino, Angela Pascucci, Luca Marconi, Paolo Gatti, Valerio De Negri, Sharon Alessandri, Claudia Paganelli, Giuseppe Cartellà, Francesca De Marchi, Francesca Fiore, Luca Gaudiano, Fabio Loreto e Danilo Ramon Giannini.

Con un libretto di Giuseppe Cartellà e dello stesso Simone Martino, questa opera musical ripercorre le vicende della sfortunata Beatrice vittima nel 1500 di violenze familiari e rivissuta nella lettura del suo diario da una giovane donna dei nostri giorni.

Questo il link:

https://www.youtube.com/channel/UC1vRSLFuQTCRMuaUJHGpxHQ/

Sabato 2 maggio sempre alle ore 21 sarà la volta di ROMA Opera Musical I due Gemelli Leggendari registrato il 23 giugno 2012. (il link per questo secondo apuntamento sarà comunicato in seguito)





