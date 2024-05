VAIMONI, CASANOVA Comes to Tampereen Teatteri in September

Get Access To Every Broadway Story



Vaimoni, Casanova on kertomus Jukka Merenmiehen vaimon, 60-vuotiaan näyttelijä Kyllikki Lallan työhönpaluusta Casanova-näytelmän harjoituksiin pitkän sairasloman ja seksuaalisten häirintäsyytteiden jälkeen.

Vaimoni, Casanova on näytelmä rakkaudenkaipuusta ja kivusta, sekä tuhoon tuomitusta yrityksestä pysyä kohtuudessa ja hyvässä käytöksessä. Se on eroottinen komedia loppuun kulutetusta valloittajan naamiosta, jonka läpi jo kuultavat kantajansa epävarmat, nälkäiset, avuttomat ja yksinjäämistä pelkäävät kuolevaiset kasvot.” – Leea Klemola

Leea Klemolan tuotannolla on erityinen asema Tampereen Teatterissa, jossa hänen Arktisen trilogiansa kaikki neljä osaa Kokkola, New Karleby, Kohti kylmempää sekä Arktiset leikit on kantaesitetty. Nyt Klemolan esitysten sarja saa jatkoa, kun ohjaaja Antti Mikkola tarttuu Vaimoni, Casanovaan. Tämän teatteriin sijoittuvan raadollisen hauskan – Klemolan sanoin eroottisen komedian – pääosissa loistavat Mari Turunen ja Lari Halme.

”Minä olen ihan miesten työturvallisuus johtotähtenäni modernisoinu tämän näytelmän. Kyllikki esittää semmosta panemisen lopettanutta mummoa. Ihan semmosta invalidia noita-akkaa. Se kaikki seksi mitä Casanovassa on, sitä esitän minä. Tämä on kahden hengen näytelmä. Kyllikki on Casanova. Minä olen se-seksi.” – Antero Jokinen 50, teatterin naulakkotyöntekijä.

Huom! Katsomo on kaksiosainen, näyttämöllä on erillinen 40-paikkainen katsomo. Osta liput valitsemaasi katsomoalueeseen.

