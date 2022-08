KIRA SKOV + WHO KILLED BAMBI Comes to Det KGL. Teater This Week

På otte udvalgte dage over sommeren kan du opleve nogle af Danmarks bedste musikere sætte klassiske toner i nye rammer, når både popartister, kapelmusikere og strygerensembler samles på den flydende scene i havnen på Ofelia Plads.

Den 11. august kan du opleve Kira Skov optræde foran Kyssetrappen i selskab med sekstetten Who Killed Bambi.

Om Kira Skov x Who Killed Bambi

Kira Skov udgav i 2002 sit første album "Happiness Saves Lives" med bandet Kira and the Kindred Spirits. Med yderligere to album turnerede rockbandet i fem år før de gik hvert til sit, og Kira Skov igangsatte sin solokarriere. Hun har udgivet et væld af rockmusik, men har også stiftet bekendtskab med jazz, da hun udgav albummet "Memories of Days Gone By" som en hyldest til Billie Holiday. I foråret 2021 udgav Kira Skov sit seneste album "Spirit Tree" - et album med duetter, affødt af en tid med isolation og pandemi.

Til KLASSISK PÅ KYSSETRAPPEN akkompagneres Kira Skov af Who Killed Bambi, der består af seks klassiske strygere. Gennem elegance, integritet og legesyge har sekstetten indgået i et væld af samarbejder på tværs af forskellige musikalske universer, hvilket bl.a. har været med musikere som Steffen Brandt, Rod Stewart og Father John Misty.

Hvor & hvornår

Koncerten afholdes på Kyssetrappen på Ofelia Plads den 11. august og starter kl. 17.00. 30 minutter før koncerten vil der være en samtale med dagens kunster modereret af musikjournalister. Det er gratis at deltage og tilmelding er ikke nødvendig.

Om koncertrækken

KLASSISK PÅ KYSSETRAPPEN er arrangeret af Det Kongelige Teater og Jeudan, der sammen ejer, driver og kuraterer Ofelia Plads. Partnerskabet har siden 2017 sat scenen for KLASSISK PÅ KYSSETRAPPEN og skabt nye, unikke koncertoplevelser i hjertet af hovedstaden. Årets koncertrække afvikles i samarbejde med GoBoat og er støttet af William Demant Fonden og Augustinus Fonden.