Det Kongelige Teater Lancerer Ny Dokumentarserie Til Gratis Streaming

Dokumentaren "Det Kongelige Teater på Pop Up Tour" følger fem kapelmusikere og to operasangere, som er rejst ud i landet - langt fra de store scener, for at udfordre sig selv og kunsten ved at spille en række intime koncerter på steder, der aldrig har haft besøg af opera og klassisk musik.

Det giver en række underholdende udfordringer for kunstnerne, som må forholde sig impulsivt til både rum og publikum.

I dokumentaren fortæller musikerne og sangerne, hvordan de begyndte at spille musik, og om hvilken betydning omgivelserne og publikum har for den enkelte optræden.



Dokumentaren undersøger også danskernes forhold til opera og klassisk musik og får deres spontane reaktion på koncerterne. Reaktioner der spænder fra glædestårer til grin og skepsis. Hvert afsnit varer ca. 8-11 minutter. Hele projektet er lavet i samarbejde med Audi Danmark, som bl.a. har stået for transporten rundt i landet.

Serien viser seks vidt forskellige koncerter, når Det Kongelige Teater spiller på Hanstholm Fiskeauktion, Thise Mejeri, Vadehavscentret, Kvickly i Ribe, Onkologisk afdeling på Odense Universitetshospital og Fair Fitness i Sorø.



"Vi er alle danskeres nationalscene og med denne pop up-tour, har vi nået hjørner af Danmark, vi ellers aldrig kommer ud til med rigtige koncerter. Det har givet os mulighed for at få nogle spontane og anderledes reaktioner på vores kunst. Når vi også vælger at lave en mini-dokumentar, er det, fordi vi ønsker at være i dialog med danskerne omkring klassisk kunst. Det kan vi bl.a. igennem streaming på vores digitale kanaler, hvor vi både kan underholde, informere og interagere med danskerne uden at være begrænsede af vores muligheder for at være fysisk tilstede." siger Magnus Restofte, kommunikationsdirektør, Det Kongelige Teater.



Morten Friis-Olsen, der er ansvarlig for Audi Danmarks del af samarbejdet, fortæller: "Ideen med pop up-touren er at give danskerne en fortælling om mobilitet, rejsen og de store oplevelser ude i Danmark gennem scenekunsten og kulturoplevelsen, og samarbejdet med Det Kongelige Teater giver netop denne mulighed. Hvis man ser på et område som musik, sang og teater, som man forbinder med Det Kongelige Teater, falder det fint i tråd med Audis DNA og vision om kvalitetsprodukter og -oplevelser inden for akustik og lyd. Deraf navnet Audi, som betyder 'hør' på latin."



De fire afsnit af "Det Kongelige Teater på Pop Up Tour" kan streames på www.kglteater.dk/kgl/popup



Dokumentaren er produceret af Stig Reinicke, som står bag en lang række reportager og fakta tv-serier herunder: "Med kniven for struben"(TV3), "Stjernerne på slottet"(TV2) og Temalørdage.

Medvirkende:

Beate Mordal

Marie Holzegel Otte

Claudio Flückiger

Jacob Dam Fredens

Palle Knudsen

John Kruse

Joakim Dam Thomsen

Audi Danmark er samarbejdspartner på projektet omkring touren og mini-dokumentaren





