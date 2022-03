BWW Review: ELSK MIG I NAT at ONE AND ONLY MUSICALS

FOTO: Miklos Szabo

80erne har ramt København med et brag i musicalen Elsk mig i nat, hvor det ene hit efter det andet afløser hinanden og hvis man som mig var barn i 80erne, kan man ikke andet end at have en fest. Desværre er historien i musicalen tynd som en pixibog, det er lidt som om, at man bare har taget en masse små historie og så puttet noget musik til og det virker desværre ikke i dette tilfælde, hvad angår historien, men dette bliver reddet af fantastiske skuespillere, som ovenikøbet kan synge og synger godt. Der er et fantastisk samspil spillerne imellem og det virker som om, at de har en lige så stor en fest på scenen, som vi har i salen og dette er med til at giver forestillingen et lag mere. Der er kommet nogle fantastiske fortolkninger ud af nogle velkendte sange og man kan ikke andet end at sidde og rocke med, mens man ser forestillingen og man får helt lyst til at grave alle sine lper frem fra gemmerne, når man kommer hjem. Jeg var vild med hver en sang og hver en fortolkning i denne forestilling.

Et andet problem der rammer forestillingen er, at der i Falconersalen er extrem dårlig lyd og dette er med til, at det nogle gange bliver lidt mudderet at høre på.

Lad mig igen understrege at jeg altså have en fest og var godt underholdt og hvis man går ind med den præmis, så bliver man ikke skuffet og man kommer hjem en oplevelse rigere. Det er ikke den store kunst på manuskript siden, men hold op en 80er fest det var.

3 ud af 6 stjerner