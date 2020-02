BWW Review: DANCE OF THE WAMPIRES at DET NY TEATER

Foto: Miklos Szabo

1967 lavede Roman Polanski kultfilmen The Fearless Vampire, filmen har nu skandinavienspremiere som musical på Det nye Teater under titlen Dance of the Vampires. Lad mig sige det med det samme jeg har aldrig set filmen eller hørt om denne musical før, så det var med et åbent sind, jeg gik ind for at se denne Musical. Allerede når du kommer ind i teateret, bliver du kastet til et gammelt slot, for er der noget Det ny Teater kan, så er det at skabe en scenografi, som vil noget. Denne gang er det Paul Farnsworth, som står for scenografien og han formår at svinge mellem det simple og det storslåede og man bliver betaget af hans scenografi, han har virkelig forstået at få det skæve i historien ind i scenografien. Det er et rigtig stærkt cast, som Det ny Teater stiller op med. Peter Jorde er tilbage på Det ny Teater efter 10 år og man må sige, at den mand kan synge, så det giver gåsehud og han giver den fuld gas som Krolock og han er lige, som en ægte vampyr skal være. Kim Hammelsvang er dejlig skæv som Professor Abronsius og hans assistent spilles godt og sikkert at et nyt talent Søren Torpegaard Lund som jeg håber, man kommer til at se meget mere til. Det samme glæder for Monica Isa Andersen, som har en fantastisk stemme, som tryllebinder en, når hun åbner munden. Jeg spår de to unge talenter en stor fremtid på den danske musicalscene, for her er talent, så det basker. I andre roller ses Julie Steincke, Jesper Asholt og Charlotte Guldberg og det var virkelige en fryd at høre hele castet synge, for der er ikke en falsk tone at hører og alle selv bifigurene er gennemført. Der er lavet nogle flotte dansenummer med dygtige danser, der forstår deres håndvæk. Men det rykker ikke ved, at historien simpelthen er kedelig og for mig ganske uvedkommende, jeg ved simpelthen ikke, hvor de vil hen med den og da stykket var færdigt sad jeg tilbage med tanken, hvad f..... var nu det jeg lige havde oplevet. Det har på ingen måde sat sig fast som en uforglemmelig oplevelse og historien har på ingen måde gjort indtryk på mig. Det er som om, at dette stykke ikke rigtig kan beslutte sig for, om den vil tage pis på det hele. eller om den vil tages dybt seriøs. Havde det ikke været for det dygtige cast, havde denne oplevelse været en meget tynd kop te. Forstillingen spiller frem til den 9 April

