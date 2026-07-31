PIPE BUENO to Release New Single PERDÓN

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Pipe Bueno is preparing to release a new single titled PERDÓN, according to a press announcement, though the release did not include further details about the song.

Pipe Bueno estrena 'Perdón', un sencillo que convierte el despecho en una declaración de amor propio. Con una narrativa directa e irónica, el artista colombiano parte de una ruptura para contar una historia de dignidad, cierre emocional y la tranquilidad de quien sabe que amó bien, incluso a la persona equivocada.

Con una letra fácil de cantar desde la herida, 'Perdón' invierte el reclamo tradicional del desamor: aquí no se pide perdón por fallar, sino por haber dado más de la cuenta. Frases como 'perdón por tratarte como una princesa' y 'perdón porque no pude ser el cabrón que querías' transforman los gestos románticos —las flores, el cuidado, la entrega y la idea de un futuro juntos— en el centro de una despedida amarga, pero firme. Pipe Bueno canta desde la conciencia tranquila de quien ya no ruega, ya no insiste y decide recuperar la paz que una relación intentó quitarle.

El video oficial, filmado en España, lleva esa historia a un recorrido cinematográfico por locaciones como Barcelona, Alicante, la Costa Brava y Palma de Mallorca. Entre arquitectura histórica, calles mediterráneas, paisajes costeros, escenas nocturnas y la presencia de caballos que sirven como telón visual, la pieza muestra a Pipe Bueno en movimiento, dejando atrás una historia que dolió, pero que ya no lo define.

'Perdón' abre una nueva historia en la carrera de Pipe Bueno y se presenta como el primer sencillo de su próximo álbum, que será lanzado en septiembre y promete traer varias sorpresas. Esta primera entrega comienza a marcar el ADN de lo que viene: canciones de despecho interpretadas con carácter, madurez y una mirada más personal, dentro de una propuesta que seguirá llevando la música regional colombiana hacia cruces con los sonidos de la música regional mexicana y latina.

Con esta nueva entrega, Pipe Bueno se reafirma como una de las voces más sólidas del despecho contemporáneo: un artista capaz de cantar desde la herida sin perder firmeza, y de convertir una despedida en una canción hecha para gritar con el corazón, pero también con la frente en alto.

'Perdón' ya está disponible en todas las plataformas digitales.

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