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Broadway Grosses: Week Ending 7/6/26 - OH, MARY Hits the Top 5, Plus More

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Featured Topic BROADWAY GROSSES More Coverage Broadway Grosses: Week Ending 7/6/26 - OH, MARY Hits the Top 5, Plus More

Click below to access all the Broadway grosses from all the shows for the week ending 07/06/2026 in BroadwayWorld's grosses section. Also, you will find information on each show's historical grosses, cumulative grosses and other statistics on how each show stacked up this week and in the past.

Of note this week: 
DEATH OF A SALESMAN, EVERY BRILLIANT THING, and JUST IN TIME each had a planned seven-performance week. The Fourth of July holiday fell within this week (Week 6).  Last season, it also fell within Week 6. EVERY BRILLIANT THING had six performances with 986 seats and one performance with 985 seats this week, for a total capacity of 6,901.                

Click Here to Visit the Broadway Grosses...

Up for the week by attendance (% of capacity)

Down for the week by attendance (% of capacity)

Click Here to Visit the BroadwayWorld Grosses...

This week (week ending 07/06/2026), 32 shows played on Broadway, with 258,418 tickets sold and a total gross of $29,331,200. The average ticket price was $113.50. This represents 3 fewer shows than last week. Overall capacity utilization was 84.96%, with 258,418 of 304,181 available seats filled.

Attendance decreased by 11.45% compared to last week. Compared to the same week last year (Week 27, 2025), attendance decreased by 1.29%.

Overall grosses fell 20.08% compared to last week. Year-over-year, grosses decreased by 3.92% ($29,331,200 vs. $30,529,370).

The average ticket price of $113.50 was $12.25 lower than last week and $3.11 lower than the same week last year ($116.62).

Year-over-Year: Top 5 Gross Increases

  • OH, MARY!: $1,533,238 vs. $938,942 (+63.3% change)
  • MJ: $1,571,371 vs. $1,232,435 (+27.5% change)
  • HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $1,438,754 vs. $1,167,145 (+23.3% change)
  • HADESTOWN: $694,353 vs. $693,991 (+0.1% change)
  • HAMILTON: $2,110,261 vs. $2,110,770 (-0.0% change)

Overall Capacity Utilization

This week: 85.0%. Same week last year: 91.7%. Change: Down 6.7 percentage points

Top 5 by This Week Gross

  • HAMILTON: $2,110,261
  • THE LION KING: $1,867,499
  • DEATH OF A SALESMAN: $1,857,099
  • MJ: $1,571,371
  • OH, MARY!: $1,533,238

Bottom 5 by This Week Gross

  • CHICAGO: $428,470
  • TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK): $443,719
  • SIX: THE MUSICAL: $444,782
  • JUST IN TIME: $491,785
  • DOG DAY AFTERNOON: $502,522

Top 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross

  • MAYBE HAPPY ENDING: $-10,764
  • OH, MARY!: $-43,746
  • ALADDIN: $-44,218
  • MOULIN ROUGE! THE MUSICAL: $-44,262
  • HAMILTON: $-47,648

Bottom 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross

  • THE ROCKY HORROR SHOW: $-279,564
  • THE LOST BOYS: $-268,670
  • JUST IN TIME: $-235,414
  • EVERY BRILLIANT THING: $-227,700
  • SCHMIGADOON!: $-220,793

Top 5 by Average Ticket Price

  • OH, MARY!: $214.44
  • HAMILTON: $198.26
  • DEATH OF A SALESMAN: $178.81
  • RAGTIME: $167.71
  • EVERY BRILLIANT THING: $162.66

Bottom 5 by Average Ticket Price

  • DOG DAY AFTERNOON: $67.54
  • TITANÍQUE: $72.64
  • STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW: $76.40
  • BUENA VISTA SOCIAL CLUB: $80.14
  • WICKED: $80.68

Top 5 by % of Total Seats Filled

  • DEATH OF A SALESMAN: 100.9%
  • HAMILTON: 100.5%
  • RAGTIME: 100%
  • EVERY BRILLIANT THING: 99.9%
  • OH, MARY!: 99.9%

Bottom 5 % of Total Seats Filled

  • CHICAGO: 51.8%
  • SIX: THE MUSICAL: 57.4%
  • TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK): 62.3%
  • THE GREAT GATSBY: 64%
  • & JULIET: 69.5%

Top 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week

  • HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: 577
  • MOULIN ROUGE! THE MUSICAL: 427
  • MAYBE HAPPY ENDING: 269
  • HADESTOWN: 247
  • SCHMIGADOON!: 235

Bottom 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week

  • JUST IN TIME: -1058
  • STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW: -1049
  • EVERY BRILLIANT THING: -980
  • CHICAGO: -815
  • THE ROCKY HORROR SHOW: -800

That's all for this week... Note: All data presented for informational purposes only. BroadwayWorld makes no guarantee as to the accuracy of the data, or the matter in which it's presented. Source: The Broadway League.



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