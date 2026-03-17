Broadway Grosses: Week Ending 3/15/26 - JUST IN TIME and CHICAGO Break Own Gross Records
Of note this week: EVERY BRILLIANT THING opened at the Hudson on 3/12. GIANT began previews at the Music Box and opens on 3/23. DOG DAY AFTERNOON began previews at the Wilson and opens on 3/30. DOG DAY AFTERNOON played its first six previews to standing-room-only, 100%+ capacity to a gross of $1,059,380.20. DEATH OF A SALESMAN is in previews at the Winter Garden and opens on 4/9.
JUST IN TIME has broken its own gross record this week coming in at $1,390,995. CHICAGO grossed weekly ticket sales of $1,457,930.77, beating a 2023 holiday week record gross of $1,452,008.50 (week ending December 31, 2023).
EVERY BRILLIANT THING had seven performances with 986 seats and one performance with 985 seats this week, for a total capacity of 7,877.
Up for the week by attendance (% of capacity)
- DEATH OF A SALESMAN (94.6%)
- SIX: THE MUSICAL (14%)
- CHESS (9.9%)
- OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL (8.9%)
- STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW (7.9%)
- & JULIET (6.8%)
- THE OUTSIDERS (6.8%)
- TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK) (5.3%)
- ALADDIN (5%)
- DEATH BECOMES HER (4.8%)
- CHICAGO (4.2%)
- EVERY BRILLIANT THING (4.1%)
- MOULIN ROUGE! THE MUSICAL (3.2%)
- WICKED (3.1%)
- THE GREAT GATSBY (2.1%)
- THE BOOK OF MORMON (1.9%)
- MAYBE HAPPY ENDING (1.4%)
- JUST IN TIME (1%)
- HAMILTON (0.8%)
- RAGTIME (0.4%)
- HADESTOWN (0.3%)
Down for the week by attendance (% of capacity)
- THE LION KING (-1.1%)
- BUENA VISTA SOCIAL CLUB (-0.9%)
- MJ (-0.8%)
This week (week ending 3/15/2026), 28 shows played on Broadway, with 253,822 tickets sold and a total gross of $32,759,044. The average ticket price was $129.06. The number of shows remained the same as last week. Overall capacity utilization was 94.58%.
Attendance increased by 6.21% compared to last week.
Overall grosses rose 16.48% compared to last week.
The average ticket price of $129.06 was $11.38 higher than last week.
Top 5 by This Week Gross
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $2,507,137
- HAMILTON: $2,117,785
- WICKED: $1,723,376
- THE LION KING: $1,718,742
- JUST IN TIME: $1,680,864
Bottom 5 by This Week Gross
- TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK) ($594,271)
- SIX: THE MUSICAL ($648,676)
- & JULIET ($759,111)
- OH, MARY! ($793,056)
- OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL ($801,995)
Top 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross
- DEATH OF A SALESMAN: $699,564
- STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW: $402,909
- THE LION KING: $390,044
- HAMILTON: $322,043
- WICKED: $310,298
Bottom 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross
- THE GREAT GATSBY ($-103,091)
- EVERY BRILLIANT THING ($-47,872)
- BUENA VISTA SOCIAL CLUB ($-5,949)
- CHICAGO ($15,665)
- RAGTIME ($41,668)
Top 5 by Average Ticket Price
- JUST IN TIME: $294.42
- HAMILTON: $197.89
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $193.21
- CHICAGO: $166.98
- THE OUTSIDERS: $156.46
Bottom 5 by Average Ticket Price
- ALADDIN ($85.66)
- TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK) ($90.51)
- DEATH OF A SALESMAN ($92.51)
- DEATH BECOMES HER ($94.63)
- SIX: THE MUSICAL ($95.87)
Top 5 by % of Total Seats Filled
- JUST IN TIME: 103.4%
- HADESTOWN: 101.2%
- THE OUTSIDERS: 101.1%
- CHICAGO: 101.1%
- HAMILTON: 101%
Bottom 5 % of Total Seats Filled
- TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK) (78.4%)
- DEATH BECOMES HER (81.9%)
- SIX: THE MUSICAL (82%)
- MJ (86.2%)
- ALADDIN (91.9%)
Top 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week
- DEATH OF A SALESMAN: 8185
- STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW: 2395
- SIX: THE MUSICAL: 1154
- CHESS: 1140
- ALADDIN: 684
Bottom 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week
- CHICAGO (-691)
- EVERY BRILLIANT THING (-626)
- THE LION KING (-144)
- MJ (-91)
- BUENA VISTA SOCIAL CLUB (-78)
That's all for this week... Note: All data presented for informational purposes only. BroadwayWorld makes no guarantee as to the accuracy of the data, or the matter in which it's presented. Source: The Broadway League.
