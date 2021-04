ORQUESTA FILARMÓNICA: CONCIERTO 2 Will Be Performed at Teatro Colon Next Month

Orquesta Filarmónica presents Concierto 2 at Teatro Colon on 6 May 2021.

DIRECTOR MUSICAL INVITADO

Ezequiel Silberstein

PIANO

Iván Rutkauskas

TROMPETA

Fernando Ciancio

D. Shostakovich

Concierto para piano, trompeta y cuerdas, Nº 1 Op. 35

P. I. Tchaikovsky

Serenata para cuerdas en Do Mayor, Op. 48

Creada en 1946 con el nombre de "Orquesta Sinfónica del Teatro Municipal", fue la primera orquesta oficial exclusivamente sinfónica de la ciudad de Buenos Aires. Sus primeros directores titulares fueron los maestros Lamberto Baldi y Jaime Pahissa.

