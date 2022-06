Lucas Lauriente Comes to Cine Teatro Helios

Lauriente, quien forma parte del mundo de la comedia desde sus 19 años, supo ganarse su lugar como uno de los grandes del Stand Up Argentino conquistando a jóvenes y despertando la curiosidad en adultos. Fue pionero realizando numerosas y extensas giras nacionales e incluso cruzó las fronteras, llevando su show a Uruguay y Perú.En sus inicios, fue parte del Festival Ciudad Emergente durante 3 años consecutivos y del Festival Argentino de Stand Up. En el año 2016 fue convocado por Comedy Central para formar parte de uno de sus especiales, transmitido para Latinoamérica.Su espontaneidad, creatividad y manera singular de ver la realidad, lo llevó el pasado 16 de Noviembre de 2016, junto a Luciano Mellera, a realizar el show más relevante de su carrera hasta el momento.

De su mano, llegaba por primera vez el Stand Up al mítico Estadio Luna Park. Con una convocatoria de más de 5.000 espectadores y rompiendo récords de audiencia, la noche se consagra hasta ahora, como histórica para el Stand Up Argentino. En 2017 ambos comediantes fueron convocados por Netflix para grabar sus especiales de Stand Up, disponibles este año en la plataforma.En el mismo año, la dupla realizó la primer Gira Nacional de Stand Up. Durante 3 meses visitaron todas las provincias argentinas, logrando así llevar su show a más de 10.000 espectadores, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego.

La gira concluyó exitosamente en el Teatro Opera Orbis de Buenos Aires.En 2018 realizaron su primera gira por Europa, presentándose en las principales ciudades del continente, como Barcelona, Madrid, Berlín, Mallorca y Londres.En un clima de intimidad y calidez, Lucas desarrollará sus más recientes rutinas. El público será partícipe de una noche de stand up visceral, intenso e introspectivo. También, a mitad del show, habrá un pequeño lugar para la música.

The performance is on 3 July 2022.

