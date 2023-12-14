Deborah De Luca Comes to Zorlu PSM Next Year

Elektronik müzik kültürünün doğru bir tasviri, Deborah De Luca'dan özel olarak bahsetmeden eksik kalır. Dünya çapında önde gelen Techno bayrak taşıyıcılarından biri olarak kabul edilen ve dünyanın en seçkin DJ kabinlerinde düzenli olarak yer alan Deborah, elektrikle yüklü, teknik açıdan nüanslı setleriyle kalabalıkları transa geçirmek için benzersiz bir yeteneğe sahip. Sert techno’yu, minimal ritimler ve melodik ses manzaralarıyla birleştirerek büyüleyici bir etki yaratıyor ve uluslararası techno sahnesinde son on yılda ortaya çıkan en heyecan verici yeteneklerden biri olarak bulunduğu konumu fazlasıyla hak ediyor.

Napoli'nin en zorlu bölgelerinden biri olan ünlü Vele di Scampia'nın gölgesinde doğan, artık küresel olarak tanınan DJ, yapımcı ve plak şirketi yöneticisi, mütevazı başlangıçlardan gelerek, uluslararası başarıya giden yolunu olası olmayan zorluklara rağmen açtı. Nadir bir röportajında, "Kimsenin size ne olabileceğinizi veya olamayacağınızı söylemesine izin vermemelisiniz. Doğru, son yıllarda popülerlik kazandım, ama bu uzun yolculuk için minnettarım." diyor. Her şeyden önce, Deborah'ın kökleri ve sarsılmaz etiği, bugün gördüğümüz sanatçının ayrılmaz bir parçası.

Deborah, Modena'daki moda okulunda kısa bir süre kaldıktan sonra müzik kariyerinin ilk yıllarını Kuzey İtalya'da geçirdi. Müziğin gerçek tutkusu olduğunu hızla fark ettiği Avrupa kulüp çevresinde deneyim kazanan Deborah'ın sıkı çalışması ve amansız kararlılığı sonunda meyvelerini vermeye başladı ve 2013 yılında kendi plak şirketi Sola_mente Records'u kurdu. Kendi müziğini yaratıcı baskı ve dış sınırlamalardan arınmış bir şekilde yayınlamak için bir platform olarak yaratılan şirket, güçlenmeye devam etti ve Kasım 2018'de Deborah, eleştirmenlerce beğenilen çıkış albümü 'Ten'in yayınlanmasıyla sektördeki on yıllık kariyerini kutladı. İtalyan yapımcı için büyük bir kilometre taşı olan 'Ten', önemli bir geçiş ritüeli ve sonsuza kadar değer vereceği bir çalışmayı temsil ediyor.

"Napoli Kraliçesi" olarak adlandırılan Deborah’nın, kendini en rahat hissettiği yer hala DJ kabini. Her hafta farklı kıtalara seyahat ederek dünyanın en prestijli etkinliklerinde binlerce insanı dans pistine sürüklüyor. Tutkulu ve çalışkan, karizmatik ama içe dönük olan Deborah De Luca, müzik endüstrisinde halihazırda silinmez bir iz bıraktı ve daha yeni başlıyor.