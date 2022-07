SUPERHUMAN Comes to Theater 11 Zurich in 2023

Martin Tillman ist der erfolgreichste Filmmusiker, den die Schweiz je hervorgebracht hat. Der 1964 in Zürich geborene Cellist, Komponist und Multi-Instrumentalist hat bei geschätzten 100 Soundtracks mitgearbeitet, dazu gehört die Musik zu den Blockbustern "Total Recall", "The Da Vinci Code", "The Dark Knight Rises (Batman)" und "Pirates of the Caribbean". Er stand bereits mit Grössen wie Elton John, B.B. King oder Sting auf der Bühne und ist sich nicht zu schade, um als Komponist auch bei Schweizer Produktionen wie "Schellen-Ursli" mitzuwirken.



Hans Zimmer, seit vielen Jahren der gefragteste Komponist in Hollywood, bezeichnet Martin Tillmans Elektro-Cello als seine Geheimwaffe. Man wisse nie, was für Klänge der Zürcher mit diesem Instrument erzeugen werde, so Zimmer unlängst, und auch nicht was für Emotionen diese Klänge beim Kinopublikum auslösen werden.

2020 bringt Martin Tillman sein erstes Live-Programm "Superhuman", mit einem Mix von Rock 'n' Roll, Electro Dance Music und Klassik, nach Zürich. Zum aufwendig inszenierten Spektakel gehören eine hochkarätige Rock-Band, zwanzig Cellisten und drei Perkussionisten, eine Soulsängerin und eine Light-Show - Das ist mehr als Musik hören. Musik erleben!

Die Geschichte hinter Superhuman

Für Martin Tillman ist "Superhuman" ein ganz besonderes Projekt. Seine Frau Eva litt jahrelang an MS: Während der schwierigen Zeit vor Evas Tod im Frühjahr 2019 war die Musik, die Martin Tillman für das Album "SUPERHUMAN" komponierte, eine Klangwelt der Freude und der Leichtigkeit und ein Gegenentwurf zum gemeinsamen Leiden.