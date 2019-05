WE LOVE QUEEN vuelve al Teatro La Latina

El próximo 5 de junio Carme Chaparro será la madrina del estreno benéfico del espectáculo WE LOVE QUEEN en el Teatro La Latina de Madrid.

Las funciones tendrán lugar hasta el día 23 del mismo mes de miércoles a viernes, y la recaudación íntegra del día del estreno irá para la Fundación Querer, una organización sin ánimo de lucro cuyos recursos se dedican a fines fundacionales: Educación, investigación y difusión y concienciación social relacionadas con los niños con necesidades educativas especiales derivadas de enfermedades neurológicas y, especialmente, aquellas relacionadas con Trastornos del Lenguaje como consecuencia de sus enfermedades o trastornos.

WE LOVE QUEEN es mucho más que un homenaje a la famosa banda británica, es una catedral del rock en la que los asistentes disfrutarán de una divertida liturgia y exaltación a la vida y obra de Queen.

El espectáculo está protagonizado por Enrique Sequeros y Manuel Bartoll. La música viene de la mano de Jorge Ahijado (Guitarra y coros), Micky Martínez (Batería), Sergio González (Bajo). El cuerpo de baile des espectáculo está formado por Zaira Buitrón, Basem Tomás, Sara Salaberry, Patxi Loperena, Eva Hernández e Irán Alegría.

Este espectáculo está dirigido por Yllana, que ya ha participado en espectáculos de la talla de 666 (1998), BROKERS (2007), PAGANINI (2007), THE HOLE (2012), HOY NO ME PUEDO LEVANTAR (2014), CHEFS (2015) y MAYUMANÁ RUMBA, homenaje a Estopa (2017), entre muchos otros. En este espectáculo, dirigen para el grupo empresarial Barabú-Extresound.

Puedes conseguir tus entradas en este enlace.





