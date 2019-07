VLAD EL MUSICAL comienza su gira por EspaÃ±a en septiembre

El próximo 14 de septiembre tendrá lugar en el Teatro Circo de Albacete el pistoletazo de salida de la gira de VLAD EL MUSICAL, basado en la popular novela Drácula.

Tras ello, visitará ciudades de toda España, de las cuales ya conocemos fechas para Plasencia (Palacio de Congresos. 20 de septiembre), Badajoz (Palacio de Congresos. 21 de septiembre), Cuenca (Teatro Auditorio. 28 de septiembre), Bilbao (Teatro Campos Elíseos. 12 de octubre), Jaén (Teatro Infanta Leornor. 2 de noviembre), Mérida (Palacio de Congresos. 8 de noviembre) y Cáceres (Palacio de Congresos. 9 de noviembre).

Plácido F. Domingo y Samantha J. Freeman firman este musical que ofrece una nueva visión del famoso personaje, esta vez mucho más humana y compleja. "No tiene nada que ver con la novela, simplemente he escogido los personajes, la época y los aspectos que más me interesaban". De esta forma, Plácido ha creado a un Vlad "diferente y más humano". "Vlad es un héroe, está más humanizado, incluso puede considerarse un mártir, algo que no tiene nada que ver con el monstruo de la novela. Quería darle un toque un poco más romántico y que hubiera drama, pasión y diversión", explica el creador.

Antonio Castro Guijosa será el encargado de dirigir esta producción, que cuenta con el talento de Carlos Valledor y Ezequiel Salman alternándose el papel protagonista, Estíbaliz Martyn (Mina), Cruz Galiana (Lucy), Miguel Ferrer (Harker) y José Julián Frontal (Van Helsing). Completan el reparto José Luis Fernández, Dani Cuesta, Pedro Ordóñez, Karmelo Peña, José Miguel Baena y Sacri Bleda.

Más información y entradas para algunas de las paradas de la gira en su página web.





Related Articles Shows View More Spain Stories