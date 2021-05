UN DÍA COMO HOY: SHOW BOAT se estrenaba en el cine

UN DÍA COMO HOY, en 1936, se estrenaba la segunda adaptación de SHOW BOAT al cine. Basada en el musical homónimo con música de Jerome Kern y libreto de Oscar Hammerstein II y, a su vez, en la novela de Edna Ferber en SHOWBOAT seguimos la historia del barco Cottom Blossom a lo largo de sus travesías por el Missisippi, que duraron 47 años.

La edición dirigida por James Whale contó con Irene Dunne en el papel de Magnolia Hawks, con Allan Jones como Gaylord Ravenal, y con Charles Winniger como Capitán Andy Hawks.

El musical de SHOWBOAT se estrenó por primera vez en el Teatro de Ziegfield en 1927 y alcanzó las 572 representaciones. Éste fue revolucionario para el teatro musical americano porque fue el primero en el que encontramos canciones y números cómicos hilvanados dentro de la acción, un musical integrado, y en tratar abiertamente temas como el racismo. También fue el primero en integrar artistas blancos y negros cantando juntos. Por ello en el West End de Londres fue representado en 1928, y en Broadway en 1932 (180 rep.), 1946 (418 rep.) y 1983 (70 rep.). En 1994 tuvo un revival con el director Harold Prince que alcanzó las 972 representaciones y consiguió 5 premios Tony.

Harry Pollard la adaptó por primera vez en 1929, con Laura La Plante, Joseph Schildkraut y Otis Harlan como protagonistas y, más tarde, George Sidney hizo su propia versión, con Kathryn Grayson, Howard Keel y Ava Gardner en 1951.

Algunas de sus canciones más célebres son Bill, Can't help loving that man, You are love, Make believe, After the Ball (firmada por Charles K. Harris) y Ol'man river.