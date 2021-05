UN DÍA COMO HOY: Nacía Meredith Willson, el autor de THE MUSIC MAN

Un día como hoy, en 1902, nacía el compositor y letrista Meredith Willson. Por ello queremos retomar su biografía y repasar alguna de sus obras más destacadas.

Willson fue un músico que tocó para diferentes bandas y filarmónicas, como por ejemplo la New York Philharmonic Orchestra bajo la dirección de Arturo Toscanini (1924-1929), y que dirigió conciertos para las NBC y KFRC radio. Compuso la música de EL GRAN DICTADOR de Charlie Chaplin (1940), que obtuvo una nominación al Premio Oscar a la mejor partitura, y THE LITTLE FOXES de William Wyler (1941), que recibió la misma nominación.

THE MUSIC MAN, su obra más famosa, se estrenó en Broadway en 1957, y fue adaptada dos veces para la gran pantalla, en 1962 y en 2003. THE MUSIC MAN narra la historia de Harold Hill, un timador que se hace pasar por el líder de una banda de jóvenes y que vende instrumentos musicales y uniformes a la gente ingenua del medio oeste, prometiendo entrenarlos para que se incorporen a la banda. No obstante, el protagonista no es músico y planea salir de la ciudad sin haber dado las lecciones. Según Willson, éste fue su intento como iowano "de rendir tributo a su estado natal".

Su segundo musical, THE UNSINKABLE MOLLY BROWN, tuvo 532 representaciones en Broadway (1960-1962) y también se adaptó para el cine en 1964 con Debbie Reynolds como protagonista.

En 2019, el productor Scott Rudin anunció que en octubre de 2020 Hugh Jackman, el actor y ganador de dos premios Tony, coprotagonizaría junto a Sutton Foster una reposición de THE MUSIC MAN. Pero ésta se aplazó por la epidemia de COVID-19, y el mes pasado estalló una polémica por demandas de violencia contra el miembro de la Liga de Broadway. Por eso, Scott Rudin dimitió, y Hugh Jackman hizo la siguiente declaración: "actualmente estamos reconstruyendo el equipo de THE MUSIC MAN y aspiramos a crear un entorno que no solo sea seguro, sino que garantice que todos sean vistos, escuchados y valorados. Esto es algo que siempre ha sido muy importante para mi". El equipo de THE MUSIC MAN está ensayando para su estreno en marzo de 2022 en el Winter Garden Theatre.