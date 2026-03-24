TV: No te pierdas los números de la presentación de EL ALMA AL AIRE

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La presentación oficial de EL ALMA AL AIRE en Madrid ha puesto el foco en su propuesta musical con un adelanto en directo de cuatro de los temas que vertebrarán el espectáculo. La prensa ha podido disfrutar de la energía de No es lo mismo, la sensibilidad interpretativa de Quisiera ser, la intimidad de Amiga mía —en la voz de Pepe Nufrio— y el tema que da título al musical, El alma al aire, interpretado por Amanda Digón y el propio Nufrio. Cuatro números que anticipan una producción que apuesta por la emoción, el espectáculo y la conexión directa con el público.

Este evento ha servido como carta de presentación del nuevo y ambicioso proyecto de Stage Entertainment España, que marcará un hito al ser la primera producción 100% original de la compañía en nuestro país. La cita ha contado con la presencia de Tali Pelman, Directora General Creativa del Grupo Stage Entertainment, y Yolanda Pérez Abejón, Directora General de Stage Entertainment España, quienes han destacado la relevancia estratégica de este musical en el contexto de crecimiento de la industria en Madrid.

El equipo creativo ha estado representado por el director británico Jonathan Kent, el dramaturgo Álvaro Tato —quien ha definido el libreto como un “puzle emocional”— y la directora residente Silvia Montesinos, encargada de mantener el pulso artístico de la producción. Todos ellos han coincidido en señalar la ambición de un proyecto que busca construir una narrativa original a partir del universo musical de Alejandro Sanz.

Tras meses de audiciones, la producción ha desvelado un reparto encabezado por Amanda Digón como Ella y Pepe Nufrio como Ale, acompañados por Natán Segado, Lydia Fairén, Antonio MM, Inma “La Carbonera”, Miriam Madrid, Inés León y Hugo Ruiz. Completan la compañía La Pili Esteban como standby, un ensemble formado por Chemari Bello, Carmen Calle, Laureano Ramírez, Salomé Humeau, Mario Hornero, Celia Domene, Eduardo Tovar, Gallo Ryan, María Córdoba y Orestes Ots, y los swings Urko Fernández —también Dance Captain—, Aurora Frías, Fran León, Paula Díaz y Pedro Martell.

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