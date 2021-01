TOP 10 actuaciones de THE PHANTOM OF THE OPERA

Para celebrar que un día como hoy en 1988, THE PHANTOM OF THE OPERA se estrenaba en Broadway, hacemos un repaso por las 10 mejores actuaciones que nos ha brindado el musical a lo largo de los años.

1. Sierra Boggess: "Think of Me". En el concierto especial por el 25 aniversario del estreno en Londres.

2. Original Broadway Cast: Tony Awards 1988.

3. THE PHANTOM OF THE OPERA MOVIE CAST: "The Point of No Return".

4. "El Fantasma de la Ópera" con Julia Möller y Juan Carlos Barona en Madrid.

5. Sarah Brightman y Antonio Bandertas: "The Phantom of the Opera".

6. THE PHANTOM OF THE OPERA Original London Cast.

7. La compañía londinense de THE PHANTOM OF THE OPERA en los Oliver Awards de 2014.

8. Medley de cuatro Fantasmas y Sarah Brightman en el Royal Albert Hall.

9. Sierra Bogges y Ramin Karimloo: "The Phantom of the Opera" en los Classic BRIT Awards de 2012.

10. Nicole Scherzinger en the Royal Variety con cuatro Fantasmas del mundo.