THE BOOK OF MORMON cumple 100 funciones

THE BOOK OF MORMON, que lleva representándose con gran éxito desde el pasado mes de octubre en el Teatro Calderón de Madrid, celebra el miércoles 10 de enero su función número 100.

La producción de Madrid es la primera de este musical en castellano a nivel mundial, y desde su estreno no ha parado de recibir el reconocimiento tanto de la crítica como del público, teniendo la máxima puntuación de toda la cartelera madrileña en los diferentes puntos de venta de entradas.

BOOK OF MORMON Cuenta la historia de dos jóvenes misioneros mormones que van a predicar la palabra de Dios a una región peligrosa de Uganda. Creado por Trey Parker y Matt Stone (South Park) y Robert Lopez (AVENUE Q) se estrenó en Nueva York en 2011.

Trey Parker y Matt Stone Tiara viajaron a Nueva York por trabajo y el productor Scott Rudin les recomendó ver el musical AVENUE Q. Conocen Robert Lopez (co creador del mismo), y a partir de es momento comenzaron a trabajar en un musical llamado. ‘THE BOOK OF MORMON: The Musical of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints’.

El productor Scott Rudin quería estrenarlo en el Off-Broadway, pero finalmente entraron directamente en Broadway. Rudin alquiló el Eugene O´Neill Theatre y, tras realizar cuatro semanas de ensayos y dos de pases técnicos, comenzaron las funciones previas el 24 de febrero de 2011. Recuperó su inversión inicial de 11,4 millones de dólares tras nueve meses de funciones. 4,237 funciones después, lleva recaudados 722,705,664 millones de dólares. En 2013 fue estrenado en el Prince of Wales Theatre de Londres, producido por Sonia Friedman.

En Madrid, BOOK OF MORMON esta protagonizado por Jan Buxaderas como Elder Price, Alejandro Mesa como Elder Cunningham, Nil Carbonell como Elder McKinley, Jimmy Roca como Mafala yAysha Fay como Nabulungi.