STAGE TUBE: Conoce al elenco de LA TIENDA DE LOS HORRORES

LA TIENDA DE LOS HORRORES acaba de llegar al Teatre Coliseum de Barcelona de la mano de Nostromo Live bajo la dirección de Àngel Llàcer y la dirección musical de Manu Guix tras su éxito la pasada temporada con LA JAULA DE LAS LOCAS (que próximamente se estrenará en Madrid).

Para celebrarlo, qué mejor manera que conocer al elenco que dará vida a los personajes del célebre musical de Alan Menken y Howard Ashman.

Manu Guix se pone en la piel (o, más bien, en el tallo) de Audrey II, la planta carnívora alienígena que aterrorizará Skid Road e intentará conquistar nuestro planeta. Además de ser el director musical de LA JAULA DE LAS LOCAS la pasada temporada, hemos podido ver su trabajo como profesor en la academia de OT en todas sus temporadas, tanto en su antigua como en su nueva etapa. Su trabajo como director musical es extenso, habiendo trabajado en musicales como GREASE o PRISCILLA. Como compositor, hemos podido oír su trabajo en QUÈ, GERÓNIMO STILTON o EL PETIT PRINCEP.

Marc Pociello da vida a Seymour, el resignado empleado de la tienda de los horrores que busca conquistar el corazón de Audrey. La voz de Marc Pociello es conocida por todo el país, al menos la que tenía cuando era niño, ya que se la prestó a Simba en la versión animada de EL REY LEÓN en 1994. En teatro musical hemos podido verlo en varias obras como EL PETIT PRINCEP, JOHN&JEN, TICK TICK...BOOM o Molt SOROLL PER NO RES entre muchas otras.

Diana Roig interpreta a Audrey, quien enamora a Seymour sin pretenderlo y presta su nombre a la planta asesina del espacio exterior. Hemos podido verla en GREASE, CABARET, EL PETIT PRINCEP, CAROUSSEL, LO TUYO Y LO MÍO, NIT DE MUSICALS o GERÓNIMO STILTON. Además, trabaja en programas de televisión como OT, Tu Cara Me Suena o La Mejor Canción Jamás Cantada. En 2018 se estrenó en cine con la película H0US3, dirigida por Manolo Munguia y ganadora del premio a Mejor Película en el festival Algeciras Fantastika.

Ferran Rañé es Mushnik, dueño de la floristería donde Audrey II lleva a cabo su malévolo plan de conquistar el mundo, pero encantado con la publicidad que la planta le otorga a su comercio. Consagrado actor teatral, hemos podido ver su trabajo en UHHHH!, EL HUERTO DE LOS CEREZOS, LA RESPOSTA, LA CONTROVERSIA, LAS ALEGRES CASADAS DE WINDSOR o en MAKINAVAJA EL ÚLTIMO CHORISO. También ha trabajado para los teatros Nacionales de Cataluña y Valencia, donde ha alternado producciones propias como XAMPÚ DE SANG y LA CONTROVERSIA DE VALLADOLID.

Corbacho da vida a Orin, el sádico y despreciable dentista novio maltratador de Audrey. Cómico y cara más que conocida en TV, hemos podido verlo en diversos programas de la productora El Terrat como Homo Zapping, Palomitas o Buenas Noches Y Buenafuente. En teatro lleva 12 años con la compañía La Cubana como actor y guionista en producciones como CÓMEME EL COCO NEGRO o CAGADA DE AMOR. También ha dirigido tres películas (Tapas, Cobardes e Incidencias) y dirigido y escrito los guiones de la serie Pelotas. En 2006 y 2007 presentó la gala de los premios Goya.

The Sey Sisters se meten en la piel de Chiffon, Crystal y Ronette, las narradoras de esta historia que nos acompañarán en este viaje a Skid Road. Este trío vocal catalán de góspel y soul formado por Edna, Kathy y Yolanda Sey se formó en 2006 y lanzó su primer trabajo discográfico, Let Freedom Ring, en 2015. En la actualidad presentan el segundo, Rise. Sus canciones reflejan su necesidad de expresarse desde lo que son: mujeres negras nacidas en Cataluña que reivindican la comunidad afrodescendiente, obligada a enfrentar el racismo día tras día. Kathy y Yolanda Sey son también actrices, y hemos podido verlas en ELS JOCS FLORALS DE CAN PROSA, además de haber trabajado en diversos proyectos por separado. Edna Sey, por su parte, se dedica en exclusiva a la música, liderando varios grupos entre los que se encuentra su propio grupo de soul, con el que ha publicado el disco Stay Focused.

El ensamble estará formado por Víctor Gómez, al que recientemente hemos podido ver en EL DESPERTAR DE LA PRIMAVERA como Melchior. También ha participado en producciones de tanto renombre como LOS MISERABLES, RENT o LA JAULA DE LAS LOCAS. Además, ha trabajado en televisión (El Cor De La Ciutat, Crackovia, Homo Zapping) y ha prestado su voz a grandes éxitos del cine y la TV como Harry Potter o Fosse/Verdon. También ha participado en H0US3 junto a su compañera en LA TIENDA DE LOS HORRORES, Diana Roig.

Sylvia Parejo quedó finalista en OT 2009 a los 16 años y ahí empezó su carrera. Ha participado en musicales como LOS MISERABLES, PRISCILLA REINA DEL DESIERTO o LA FAMILIA ADDAMS. También ha participado en EL CANTOR DE MÉXICO en el Teatro de la Zarzuela. En la actualidad prepara el recital en solitario MUSICALES DORADOS, que se estrenará en el Teatro de la Zarzuela para posteriormente verse en el Teatre Condal de Barcelona.

Bernat Cot ha participado en las obras PEL DAVANT I PEL DARRERE (NOISES OFF), EL SECRET DE LA LLOLL, GENTE BIEN, MOLT SOROLL PER NO RES, CAMPANAS DE BODA, GIRAFES o L'INSPECTOR. Es el fundador de la compañía Els Pirates Del Teatre, con la cual gestiona la sala de teatro El Maldà. Con esta compañía ha participado en obras como GRAN FRACAROLI, RONDA NAVAL SOTA LA BOIRA, NIT DE REIS o EL DARRER TIRANGLE.

Natán Sagado participa en montajes como HAMLET o LAS PRECIOSAS RIDÍCULAS. También hemos podido ver su trabajo en el Teatro de La Zarzuela con LA REVOLTOSA, EL DÚO DE LA AFRICANA o LA VERBENA DE LA PALOMA.

Raquel Jezequel ha participado en el último montaje de RENT en Barcelona, además de protagonizar la versión catalana de CARRIE EL MUSICAL en el Teatre Gaudí de la ciudad condal. También forma parte del elenco de BROADWAY A CAPELLA y el pasado mes de abril dio vida a Fanny Bryce en el espectáculo EM DIC FANNY BRYCE. En 2018 formó parte del equipo artístico de ZUU Dinner Experience y en 2017 interpretó Defying Gravity en LA NIT DE MUSICALS.

Con este reparto de lujo, la partitura de Alan Menken y las letras de Howard Ashman, el Teatre Coliseum ofrece el que sin duda será uno de los grandes estrenos de la temporada en nuestro país. Corre a por tus entradas en este enlace.





