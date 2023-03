Photos: Antonio Banderas acude a las audiciones de EL FANTASMA DE LA Ã“PERA

Las audiciones para la nueva producción del clásico EL FANTASMA DE LA ÓPERA han entrado en su recta final. El hall del Teatro Pavón, que acoge estos días las pruebas, aunque será el Albéniz donde se estrene la producción, se ha llenado de artistas entre los cuales están los que en unos meses serán el reparto del tan conocido show de Webber.

En medio de nervios y sobreagudos, esta tarde Antonio Banderas, socio junto a Andrew Lloyd Webber desde el año pasado en APS (Amigos Para Siempre), nos ha dedicado unos momentos para darnos algunos detalles de la producción que se podrá ver en la capital a partir del 4 de octubre.

"En este momento yo no tengo una implicación artística sino en el terreno de la producción," responde el malagueño ante la pregunta de BroadwayWorld Spain de su papel en esta nueva versión del FANTASMA, que mantendrá la adaptación del texto de la primera producción en España, firmada por Eduardo Galán. "Estoy aquí para las audiciones, concretamente tres de los actores que hay hoy aquí vienen de COMPANY: Dulcinea Juárez, Silvia Luchetti y Robert González. Estoy hablando con el director, y están trabajando con mucha gente que había trabajado conmigo: Roc Mateu, en sonido, la gente de Ilusion Stage, que harán la dirección técnica... Ha venido el equipo de Andrew, y estamos viendo con ellos los posibles problemas."

Banderas ha defendido que, aunque no será la misma versión que se puede ver actualmente en Londres y hasta dentro de muy poco en Broadway, no es una versión menor. "No se ha reducido, es una nueva versión. Esta fue una de las primeras cuestiones que se plantaron sobre la mesa, que se vería como algo de menor calidad. Como la intención es entrar en nuevos mercados, queríamos contar con un nuevo creativo, y en este caso es Bellone, quien le ha dado un carácter más gótico pero respetando la partitura y esta versión será más transportable, cabrá en más teatros, no tan grandes, que son tan difíciles de encontrar. Con esta versión podremos llegar a toda Latinoamérica y contaremos la misma historia sin necesidad de sacar las velas del suelo, y todo lo que había en la versión original."

Ante la pregunta de su interpretación del Fantasma, a lo cual Banderas ha matizado que solo fue una canción en el 50 aniversario de Webber en el Royal Albert Hall, el actor y productor ha dejado claro que él no tiene la tesitura necesaria para interpretar este papel, aunque si que ha dejado caer una posible participación en una gira de conciertos de EVITA en Australia.

Esta versión que se estrenará en Madrid en octubre probablemente sea también la misma que se vea este verano en Trieste protagonizada por Ramin Karimloo, según ha confirmado Banderás a BroadwayWorld Spain. "Tenemos que probar cuál es la respuesta del público, y en base a eso, veremos los próximos pasos, y cuáles serán los siguientes títulos de APS. Es una propuesta muy bella y muy seria, quizá más simple en el fondo, pero hay mucha imaginación en cómo se está cocinando en la cabeza de Bellone."

De cara al futuro, Banderas ha reconocido que uno de sus mayores deseos sería dirigir SUNSET BOULEVARD porque "toca mis dos mundos: cine y teatro. Pude ver los previews de Los Angeles, porque soy amigo de Glenn Close, y me gusta muchísimo."

Fotos: Elena Campo