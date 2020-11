POST la nueva comedia musical de Edu Soto se estrena en el teatro Príncipe Gran Vía

POST, la nueva comedia musical escrita y protagonizada por Edu Soto, se estrenaba anoche en el Teatro Príncipe Gran Vía.

Esta nueva obra es una oda al amor, al amor de pareja, de amigos y de padres e hijos. Pero, sobre todo, es una obra de amor al teatro.

El elenco está compuesto por Antonio Canales como Don Antonio, el dueño del teatro, Silvia Álvarez como Silvia, la actriz de la que está enamorado Edu, Miguel Soto como el padre de Edu, Nacho Vera como el amigo de Edu, Victor Elias como el teclista, Hector Navío como el bajista, Oscar del Pozo como la ex-pareja de Silvia y Cristina Pascual Godoy en el violín.

Esta obra nace del deseo de hacer "bien" una obra que el reparto actual puso en escena hace 4 años y debido a la cancelación del musical de CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE, que hubiese protagonizado Soto, este les sugirió esta historia "cambiando el envoltorio y metiéndola en la situación", como comenta el escritor.

Sobre cómo surgió esta nueva versión de aquel proyecto, Soto afirma que es una persona que utiliza todo lo que le rodea a la hora de crear y que "la realidad aplastante durante el confinamiento es que algo había que contar de esto y había que darle un poco la vuelta".

La música es un elemento constante durante la obra y es que, en palabras de Soto, "me gusta cantar, me aporta muchísimo y me apetecía mucho recuperar este formato". El repertorio del musical incluye temas muy conocidos por el público como "Yo soy aquel" de Raphael o "Cuando Zarpa el Amor" de Camela. Sin embargo, aunque pudiese parecer un musical jukebox tradicional, la combinación de artistas, idiomas y géneros, que van desde los clásicos españoles hasta la ópera en italiano, crean una combinación innovadora y atrevida que sorprende al público.

La obra presenta una realidad alternativa, en la que existe el confinamiento y el COVID, y las distintas medidas de restricción pero en esta ocasión funcionan como alivio cómico pues "lo llevamos sufriendo bastante tiempo como para empezar a reírnos un poco" comenta Edu Soto. Además, sobre las dudas de la gente acerca del tema por una sobreexposición al mismo, afirma que "por eso hay que reírse". Esta obra nace en pleno confinamiento, "en el mes de mayo llamé personalmente a toda la compañía. Éramos un poco unos atrevidos, en aquel momento decidir que íbamos a hacer una función era un poco una locura" confiesa el autor riéndose.

La función de la obra es "entretener y emocionar" mediante la historia de "un loco quijotesco que intenta crear una historia en su encierro, una historia sobre amor" un tema que Soto describe como atrevido o tachado de cursi, que sin embargo es el tema por excelencia de la humanidad. Tras el estreno ha quedado claro que ha conseguido estos objetivos con una ovación en pie y el público que en momentos no podía contenerse y cantaba algunos de los versos de las conocidas canciones.

Por otra parte, el musical es una representación del proceso artístico de creación de una obra, del mismo modo en el que trata la incógnita de "¿seré capaz de alcanzar mis sueños?, ¿seré capaz de llegar a hacer esto que creo que puedo hacer", como explica el autor.

Ante el cartel de "No quedan localidades" y la venta de más de tres mil entradas en la preventa, Soto relata su sorpresa y la reacción del equipo por el grupo de chat: "parecía que nos estaba tocando la primitiva". Y es que, como cuenta el protagonista a los medios, y al público durante la obra: "el éxito de llenar un teatro ya no existe, hoy un éxito es abrir las puertas de un teatro. Creo que hay que estar orgullosos de ese empeño de decir "ni aún en estas circunstancias nos vamos a quedar en casa", vamos a abrir el teatro y que la gente se entretenga". Lo que queda claro es que la población apoya este sector con los aforos permitidos llenos, Soto considera que: "Se está perdiendo el miedo, la gente tiene muchas ganas de salir de casa y hacer cosas, cosas seguras. Y las cifras nos avalan, no ha habido ningún contagio en ningún teatro".

POST, es sí mismo, es un mensaje de esperanza que afirma que "cuando hay oscuridad, solo hace falta un rayo de luz para que la vida brille con todas sus aristas" en palabras de Antonio Canales. Supone una hora y cuarenta minutos de carcajadas entre las que se cuelan reflexiones profundas y vitales sobre la vida y la condición del hombre. No faltan las referencias a la cultura nacional, desde personajes míticos, frases en boca de todos, sintonías comerciales, incluso invitados sorpresa.

Esta nueva comedia musical es una ventana abierta a una versión de la realidad que el público no conoce. La interpretación magistral de cada canción y cada elemento cómico, cada ruptura de la cuarta pared proveen de una imagen más amable del confinamiento, sin olvidar la seriedad y tragedia de la pandemia.

POST narra la historia de Edu, que junto a su padre y a un amigo se ven obligados a vivir de okupas en un teatro, donde llevarán a cabo el confinamiento varios artistas que intentarán escribir una obra para cuando vuelvan a abrir los teatros.

El musical post estará en cartel hasta el 17 de enero de 2021. Para más información y venta de entradas consulte la web del musical.

Shows View More Spain Stories Related Articles